Az énekesnő a múlt héten ünnepelte születésnapját. Tavaly is ezt az időszakot választotta arra, hogy meglátogassa öccsét, Bent, Király Viktor ikertestvérét, aki az Egyesült Államokban él – derül ki a Bors cikkéből.

„Tavaly kezdtem el ezt a tradíciót, hogy év elején eljövök Amerikába, mert Ben öcsém kisfiának, Kainak február 18-án van a születésnapja, nekem pedig 28-án. Idén azonban csavartam egyet a történeten, és elvittem az egész családot Los Angelesbe, a Uni­­ver­­sal Parkba. Ez volt az ajándékom neki” – mondta el az énekesnő a hot! magazinnak.

Fiatalabb koromban nagyon naiv voltam...

„...Igazából most is jóhiszemű vagyok, szeretem a legjobbat hinni az emberekről. Viszont az élet és a tapasztalat megtanított arra, hogy másképpen lássam az embereket. Elég jó lettem abban, hogy az első harminc másodpercben intuíciókat kapjak arról, hogy milyen a másik. Nehéz megmagyarázni, hogyan: általában a gyomromban érzem, hogy valami nem stimmel a másikban” – magyarázta az énekesnő, aki más esetekben is hallgat a megérzéseire.