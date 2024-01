Az énekesnő nemrég megtalálta az igazit, akivel végre először igazán boldognak érzi magát. Össze is költöztek, erről a hot! magazinnak mesélt Veca:

Idén már ki merem jelenteni, hogy a tavalyi évben boldog párkapcsolatban éltem. Kevesen tudják, mert nem posztolok folyton a közösségi oldalakon. Nincs mit bizonygatnom, és nincs is annyi időm rá. Egy csomószor lemegy a nap, és azt veszem észre, hogy tök jól, tehát vagy boldogan, vagy aktívan, vagy produktívan telt. De közben meg nem raktam ki semmit, nem foglalkoztam vele. Azt érzem, hogy most minden jól van úgy, ahogy van.

Több mint egy éven át tartotta titokban Veca, hogy ismét rátalált a szerelem, arról pedig továbbra sem beszél, hogy ki a párja.



Fotó: Knap Zoltán / Forrás: Bors

„Éppen mostanában költöztünk össze, most jutottunk el erre a pontra. A kapcsolatunk megérett erre. Mindketten úgy éreztük, hogy ez megkönnyíti az együtt töltött minőségi időt is. Ha egy héten csak egy napot, egy estét, de tényleg minőségben, ketten tudunk tölteni, az nagy dolog. És mivel neki is van gyermeke meg nekem is, így ezért ők így együtt is vannak nálunk, meg felváltva is” – osztotta meg a magazinnal.

Ő lehet az?

Miután a pár nem rejtőzködik a négy fal között, várható volt, hogy kitudódik a férfi neve. Több internetes fórumon, valamint a szakmában is az a hír járja, hogy Boncsér Gergelybe szeretett bele, aki az operett- és operarajongóknak lehet a leginkább ismerős.

Fotó: Pesthy Márton

A miskolci születésű művész szintén elvált, neki is van egy gyereke. Ez nyilván megnehezíti a közös programok megszervezését, de Veca korábbi nyilatkozata alapján remekül menedzselik a magánéletüket.

