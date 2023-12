68 éves korában elhunyt Andresz Kati magyar színésznő, szinkronszínésznő – számolt be a Színház Online. Andresz Kati számos ismert karakternek kölcsönözte a hangját.

Többek között Goldie Hawnnak a Vasmacska kölykeiben, Susan Sarandonnak, Diane Keatonnak, Romy Schneidernek vagy éppen az intrikus Fatimának az Esmeraldában, de ő volt az Ifjú Sheldon nagymamája is. Sokan pedig a Szulejmán sorozat Afife asszonyának hangjaként emlékezhetnek rá.

„Mindannyian, akik a mozit, a tévét folyamatosan nyomon követjük, tudjuk, régebben méltán világhírű volt a magyar szinkron. Manapság, a piacgazdaság korában, már más idők járnak, de azért e nehezebb körülmények közepette is van még presztízse a szakmának. Kati színpadi szerepei, irodalmi estjei mellett, amikben magam is láttam, évtizedek óta egyik ikonja a magyar szinkronnak. Kölcsönözte különleges orgánumát már, többek közt, Romy Schneidernek, Susan Sarandonnak, és például a közkedvelt Szulejmán sorozatban a mindenki által tisztelt Afife asszony hangja is volt. Általa a török színésznő csodásan szólalt meg magyarul, de eddig semmilyen elismerésben nem részesült. Ő nem panaszkodott, csendben, szerényen tette a dolgát, és vitte családját is a hátán” – idézte egy művészeti blog visszaemlékezését a lap - írja a Mandiner.