Tavaly szeptemberben letarolta az internetet az a lesifotó, amit Berki Mazsiról készítettek, miközben egy 75 millió forintot kóstáló Mercedessel furikázott Budapest utcáin. Bár az özvegyről korábban azt lehetett hallani, hogy férje halála után anyagi problémákkal küzdött, a róla készült felvétel azonnal megcáfolta ezt a szóbeszédet. Sőt, óriási felháborodást váltott ki az emberek körében… Az már csak hab volt a tortán, mikor kiderült, Mazsi egy tehetős üzletember oldalán találta meg ismét a boldogságot, aki nem csak autót adott az özvegynek, de rendszeresen vitte luxusutazásokra, Zanzibárra vagy éppen a Maldív-szigetekre. Bár ez az élet Berki Krisztián oldalán is ismerős lehetett Mazsinak, Zoltán mégis olyan életet tud biztosítani az özvegynek, amit néhai férje sosem tudott volna - írja a Ripost.

Milliós ünnep

Olvasóink már tudhatják, hogy Berki Mazsi nem Magyarországon tölti a karácsonyt, hanem egy másik kontinensen. Ez talán senki számára sem meglepő már, hiszen annak idején Berki Krisztiánnal is mindig elutaztak az év végén, ám Zoltánnal most egy igazán különleges módját találták ki az ünneplésnek.

Jövő csütörtökön repülőre szállunk és elutazunk egy másik kontinensre. A párommal megyünk, az ő gyermekével, az én kislányommal és Zoli édesanyjával. Ilyen egy igazi mozaikcsalád

- mondta a Bors megkeresésére még az ünnepek előtt Berki Mazsi, aki annyit elárult még, hogy az országban már volt korábban is szilveszterezni illetve karácsonyozni is, és ezúttal is csak januárban fognak onnét hazatérni.

Bár az özvegy figyelt arra, hogy ne ossza meg a tartózkodásuk pontos helyét, egy-két képkocával mégis sikerült lebuktatnia magukat. Kiderült, hogy a család egy fényűző hajóútra ment, azzal a luxus tengerjáróval, ami jelenleg a világ egyik legpompásabb vízijárműve. Ebből adódóan

mélyen a zsebébe kell nyúlnia annak, aki szeretne a fedélzetre lépni, ugyanis egy sima kabin ára is 1000-1400 dollár közé esik, ami átszámolva körülbelül 350-480 ezer forintot jelent személyenként. Persze vannak magasabb kategóriájú szobák és lakosztályok is, utóbbi ára 2300 dollártól indul egy 10 napos utazás esetén, ami körülbelül 800 ezer forint.

Azt nem tudni, hogy Mazsiék melyik típusú kabinban szálltak meg, azt viszont igen, hogy már az odautazás is eléggé költséges lehetett, hiszen a hajó Ausztráliából indult. Az AIS rendszere szerint jelenleg valahol Kelet-Ausztrália és Új-Zéland között lehet a hajó, ami megmagyarázza azt is, hogy Mazsi miért tudott fürdőruhás fotót kitenni Zoltánnal... Hiszen ott valahol 30 fok körül tetőzik a hőmérő higanyszála.