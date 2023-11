Ahogyan azt Jákob Zoltán a Mokkában megígérte, kedd este el is vitte vacsorázni az édesanyát, hogy tisztázhassák egymás iránti érzéseiket. Zoli persze szerette volna, ha a kamerán kívüli első randevújuk titokban marad, de szemfüles olvasónk kiszúrta őket Budapest egyik legexkluzívabb étterme előtt, ahogy megálltak azzal a bizonyos tűzpiros Ferrarival. Informátorunk ráadásul ugyanabban az étteremben vacsorázott, mi több, kiválóan rálátott a turbékoló párra, így telefonjával sikerült is rögzítenie pár képkockát a romantikus vacsoráról - írja a Ripost.

„Nem ritka, hogy a patinás szálloda éttermében vacsorázom, hiszen nem csak a konyhája kitűnő, de maga a környezet is meseszép. Azt sem mondanám, hogy meglepett, amikor Jákob Zoltán autója begördült az épület elé, hiszen őt is gyakran látni az étteremben.”

Viszont emlékeim szerint többnyire férfiak társaságában láttam, nyilván üzleti vacsorákat szervez oda.

Forrás: Olvasóriporter / Ripost

„A hölgyet felismertem, mert a feleségem nézte a műsort és neki szurkolt, így gondoltam elküldök neki pár snittet, hogy lássa, Zoli tényleg komolyan mondta, hogy szeretné jobban megismerni” – kezdte a Ripost olvasója, aki részleteket is elárult Betti és Zoli vacsorájáról.

„Ahogy én láttam, nagy volt az összhang kettejük között. Zoli már a bejáratnál egy csokor rózsát adott a hölgynek, majd alig három méterre tőlem foglaltak helyet és szinte azonnal úgy kezdtek el turbékolni, mint egy gerlepár. Zoli ajándékot is hozott. Ha jól láttam egy könyvet és még valamit adott át az egyébként rendkívül csinos hölgynek, aki egész este csüngött a szavain. Több érintés és persze csók is volt közöttük, szóval ahogy én láttam, tényleg egymásra találtak” – magyarázta informátorunk, aki még azt is látta, mit ettek a szerelmesek.