Mindez egy éve volt, a Bors most megkérdezte őket, hogy áll az ügy.

– Bár egy éve nagyon elszántak voltunk, még ügyvédnél is jártunk, mára elfogadtuk a megváltoztathatatlan helyzetet. A gyermekünk messze nyugszik tőlünk és ez így is marad. Nem tehetünk mást, utazunk hozzá, amikor csak tudunk. Mindenszentekkor például én biztosan ott leszek. Most már jobb is így. Nem szeretnénk megbolygatni a sírját, azt szeretnénk, ha békében nyugodhatna. Aztán majd találkozunk... – mondta a gyászoló édesanya a lapnak.