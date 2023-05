Nem hivatalosan, de beszéltünk erről Kozsóval és neki is mondtam, hogy az édesvízi delfinek általában trópusi helyeken fordulnak elő. Vagyis ezek a vizek eléggé melegek. Jó kérdés, hogyan lehetne kivitelezni, hogy a Balatonban is éljenek delfinek. Egyrészt a Balatonban időnként tél van és be is fagy bizonyos részeken. A trópusi éghajlathoz szokott delfinek nem viselnék jól és elég sérülékeny állapotban lennének. És persze a folyamatos gondoskodást is nehéz lenne megoldani egy nagyjából 500 négyzetkilométer területű tóban