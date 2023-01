2022-ben a boldog pillanatok mellett is akadtak szomorú napok, sok embert elvesztettünk, akiket a mai napig gyászolunk. A Ripost összeállítása az év legszomorúbb haláleseteiről készült.

1. Csollány Szilveszter

Csollány Szilveszter magyar olimpiai, világ- és Európa-bajnok tornász 2022. január 24-én elvesztette a küzdelmet a koronavírus ellen. Az egész országot sokkolta a hír, a legendát egy emberként gyászolta hazánk.

Forrás: TV2

2. A háborúban elhunyt hős, magyar katona

A februárban kezdődött ukrán-orosz háborúban az elsők között vesztette életét egy magyar felmenőkkel is rendelkező kárpátaljai katona. Kis Sándor tengerész akkor is éppen szolgálatot teljesített, amikor rakétatámadás érte a hajóját Ocsakovnál. A becsapódás előtt néhány perccel még felhívta szeretett feleségét, és arra biztatta, hogy a két gyermekükkel, Györggyel és Vaszilijjel menjenek biztonságos helyre. Sándor még 18 éves korában, 2012-ben vonult be katonának. Az ungvári temetésen a rokonai, barátai, katonatársai és a városvezetés is jelen volt. Úgynevezett posztumusz harmadik fokozatú bátorságért kitüntetést kapott, a családjának pedig a hadsereg búcsúlevelét is átadták.

3. Mede Márton, a búvár

A tapasztalt kutatóbúvár, Mede Márton április 3-án hajtott végre felderítő merülést, amikor ráomlott az agyagos födémzet. Sokáig keresték, de már csak a holttestét találták meg a jósvafői Kossuth-barlangban.

4. New York-ban meggyilkolt Orsolya

A balassagyarmati születésű, 51 éves G. Orsolyát április 16-án gyilkolták meg. Holttestét kutyasétáltatás közben találták meg egy sporttáskában. A rendőrség gyorsan elfogta a 44 éves David Bonolát, aki Orsolya szeretője és gyilkosa volt. Az édesanyát a ház pincéjében ölte meg, 58 késszúrással kivégezte a nőt, majd kilométerekre az otthonától megszabadult tőle.

5. Berki Krisztián

Május 6-án érkezett a megrázó hír, hogy 41 éves korában elhunyt Berki Krisztián. Az egykori Fradi-vezér holttestére kislánya, a kilencéves Natasa talált rá a híresség IX. kerületi lakásának erkélyén. Halála összetörte a családját, mindenki őt gyászolta.

Fotós: Végh István / Forrás: Bors

6. Családi tragédia Aszódon

Borzalmas családi tragédia történt Aszódon 2022. május 20-áról 21-ére virradóra. Egy férfi álmukban megölte a nála látogatáson lévő lányait, a 14 éves Tímeát és 16 éves nővérét, Júliát. Majd mindezek után a Heves megyei Adács település közelében, egy arra haladó mozdony elé lépve öngyilkosságot kísérelt meg, életveszélyes állapotban szállították kórházba.

7. Haumann Péter

Nyolcvanegy éves korában elhunyt Haumann Péter Kossuth- és Jászai Mari-díjas színész, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja, a nemzet színésze - tudatta a család május 28-án. Haumann Péter méltósággal viselt, hosszú betegség után hunyt el.

8. VV Krisztián

Nyolc évvel ezelőtt ismerte meg az ország Bata Krisztiánt, azaz VV Krisztiánt, a kölyökképű vidéki fiút. Krisztián május 31-én tragikus hirtelenséggel meghalt. A 29 éves exvillalakó egy osztrák településen, Unterpremstättenben lett öngyilkos, ahol a halála előtt három évig élt.

9. Buszban felejtett Inez

Június elején a 4 éves Inez nyolc órát töltött a csaknem 50 fokosra felhevült óvodabuszban, ahol teljesen kiszáradt, életveszélyes állapotba került Tomajmonostorán. Miután órákkal később megtalálták, azonnal kórházba szállították, de a szervezete napokkal később feladta a küzdelmet. A család összetört a tragédia miatt, a buszsofőrt pszichiátrián kezelték.

10. Mészöly Kálmán

November 21-én elhunyt Mészöly Kálmán korábbi kiváló labdarúgó, edző, szövetségi kapitány. A Vasas legendája évek óta súlyos betegséggel küzdött.