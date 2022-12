Szomorú feladatom, hogy tudassam a világgal, édesapám, a világ számára Gyuri bácsi eltávozott közülünk az angyalok világába – közölte a megrázó hírt Szabó Gyuri bácsi közösségi oldalán a lánya, Lopes-Szabó Zsuzsa. – December 4-én, vasárnap este otthonában, nyugodtan, megbékélt lélekkel elaludt. Mellette voltam, fogtam a kezét. Kérte, vigyem haza. Mondtam, indulunk, amikor készen vagy. Hat óra után nem sokkal későbbre készült el - írja a heol.hu.

Amit tudok, tőle tanultam. Nemcsak a gyógynövényeket: azt is, hogy kell kanállal enni és felvenni a cipőmet. Apának is olyan volt, mint füvesembernek: türelmes, nagylelkű, segítőkész, melegszívű és határozott. Hiányát semmi nem fogja pótolni, sem az én, sem az önök életében. Szelleme, tanításai, tudása viszont örökké fognak élni, amíg emlékezünk rá ─ és még annál is tovább. Kérem, őrizzék meg őt jó emlékezetükben.