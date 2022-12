Hónapokon át keményen dolgozott együtt Csobot Adél és Hegyes Berci, akik már az első pillanattól kezdve egy hullámhosszon voltak a Dancing with the Stars produkciói alatt, így pedig nem csoda, hogy ők emelhették magasba a győzteseknek járó trófeát. A diadalnak az egész családja nagyon örült, köztük a fiai és férje is, akik azért voltak boldogok, hogy végre visszakapják az édesanyjukat.