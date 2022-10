Viki akkor elmondta, hogy őt korábban senki nem kérdezte meg arról, hogy igazak-e a pletykák, de egyébként sem fogja sosem kiteregetni a magánéletét a közösségi oldalain, és mélyen elítéli azokat, akik ott élik az életüket - írja az Origo.

A Jóban Rosszban sorozat egykori színésznője éles kritikát fogalmazott meg a mai közösségi média használatáról, szerinte értékeket rombolnak le, és érthetetlen módon megosztják minden bensőséges pillanatukat, ettől remélve a hírnevet és a sikereket. Szorcsik nem kertelt, őszintén elmondta véleményét erről a jelenségről és arról, hogy sokan másnak akarnak látszani, mint akik valójában.

Forrás: Instagram

"Sokan azt gondoljak, ha az ember kirakatban van, az milyen jó! 25 éve kirakatban vagyok, de mindig is féltve óvtam a magánéletem...igyekeztem produktummal és teljesítménnyel kitűnni!

Az már nem az én szegénységi bizonyítványom, hogy kevésbé érdekes egy színházi produkció, mint egy bikinis kép az instán...

Persze az is én vagyok nem tagadom, viszont nem tudok azonosulni azokkal az emberekkel, akik ezeken a ma divatos platformokon kiteregetik a mindennapjaik legbensőbb részletét is! " – kezdte a bejegyzésében Szorcsik, aki valószínűleg azért is reagált ilyen keményen, mert azt várták tőle, hogy megosztja magánéletét és a Csutival való kapcsolatát, de most rövidre zárta ezt a témát.

"Ezt tőlem sosem fogja senki megkapni!

Mindenki csak találgat és hülyeségeket írogat, aminek semmi köze a valósághoz! Szerintem ne az újságokból és különböző híroldalakról tájékozódjatok, hanem ha már ennyien kíváncsiak vagytok nézzétek a kívánt profilokat és inkább kérdezzetek személyesen.

A privát szférát hagyjuk meg saját magunknak! Tsók fiúk, lányok! Jah és persze filtermentes estéket továbbra is" – zárta gondolatait Szorcsik Viki.