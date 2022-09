A 88 éves Bodrogi Gyula pár hónapja életveszélyes állapotban került kórházba, a Tények Plusznak adott exkluzív interjúban pedig azt is elmondta, hogy szerencséje volt, hogy egyáltalán bevitték – ő ugyanis csak később ment volna be.

"Mondtam neki, hogy most péntek van, majd hétfőn bemegyek. A hangomat meghallotta, és azt mondta: nem, most. És már hívták a mentőt és jöttek is. Ha várunk hétfőig, akkor már most nem beszélgetnénk" – emlékezett vissza a Merkely Bélával való telefonbeszélgetésre a színész.

"Teljes mértékben, abszolút egészséges vagyok! Minden téren: ha ülök és ha fekszem, ha megyek, de ha állni kell hosszan, akkor megfájdul a derekam" – nyugtatott meg mindenkit.

Itt megnézheti a teljes beszélgetést: