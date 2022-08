Tóth Gabi úgy döntött, elég az őt és a családját ért bántásokból, egy időre visszavonul a közösségi médiából. Döntését hosszas posztban magyarázta, melynek lényege: az elmúlt időszak támadásai után betelt nála a pohár.

„Úgy döntöttem, hogy egy időre elnémítom az oldalaimat.

(...) Számomra az igazi értékek nem a virtuális térben, hanem a hétköznapi valóságban vannak, ezért továbbra is találkozni fogunk személyesen a koncertjeimen, megölelhetjük és támogathatjuk egymást, ahogy eddig is tettük. Én ezt választom most a közösségi média helyett” – kezdte az énekesnő, hozzátéve: a Sztárban sztár leszek! zsűritagjaként bizonyok kötelességeinek eleget kell, hogy tegyen, sőt, az online térben fellelhető blogbejegyzéseit is olvasgathatjuk majd kedvünkre, azonban más, személyesebb jellegű bejegyzései nem lesznek – írja a Bors.