Az egész hazai zenészvilágot megrázta a hír, hogy 61 éves korában, váratlanul elhunyt Tóth Éva operetténekesnő, aki Leblanc Győző oldalán az egész világot bejárta. A párost mindenhol hatalmas szeretettel fogadták, hiszen műsoruk egyfajta kapocsként szolgált az óhazától távol élő magyarok és a szülőföld között. Barátaik elmondása szerint Leblanc Győző megrogyott a gyász súlya alatt, hiszen ő talált rá élete szerelmére közös otthonukban - írja a Bors.

"Azt hitte, csak alszik..."

"Győző képtelen könnyek nélkül beszélni Éva haláláról, és meg is értem őt, hiszen kevés olyan igaz szerelmet láttam életemben, mint amilyen az övék volt. Húsz éven át voltak elválaszthatatlanok. Az én műsoraimnak is állandó szereplői voltak, hiszen a közönség itthon és külföldön is nagyon szerette azt a szimbiózist, ahogyan ők együtt éltek a színpadon. Leblanc Győző nem «csupán» a szerelmét, de a társát, barátját és cinkosát veszítette el szerda éjjel" – kezdte a Borsnak Tilinger Attila, aki alig akart hinni a fülének, amikor megtudta, hogy barátja az ismert operaénekes, milyen körülmények között talált rá Tóth Éva holttestére.

Forrás: Tóth Éva-Leblanc Győző Facebook

"Győző annyit mondott, hogy csütörtök reggel felébredt és mivel évek óta külön szobában alszanak, mert Éva tévé mellett, ő viszont teljes sötétben szeretett aludni, benézett hozzá. Azt látta, hogy az oldalán fekve, mosollyal az arcán aludt. Ezért kiment a kertbe, hogy ne zavarja. Másfél óra múlva ment be újra, és akkor már benyitott hozzá. Megérintette és érezte, hogy a teste már kihűlt..."- nyilatkozta Leblanc Győző engedélyével Tilinger Attila.

Operettműsorukkal az egész világot bejárták

Tóth Éva Bernecebarátiban született, de középiskolás korában családja Budapestre, Kispestre költözött. A Lengyel Gyula Kereskedelmi Szakközépiskolában érettségizett, és elvégezte a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Főiskolát is. A Budapesti Tüzép kereskedelmi főosztályán dolgozott. Magánúton folytatott énektanulmányokat, és szinkronszínész, műsorközlő végzettsége is volt. Táncdalénekesként kezdte Kovács Magda énektanárnál, majd operettet és magyar nótát, később klasszikus hangképzést is tanult. Stílustanárai: Siliga Miklós és Oláh Gyula voltak. Énekelt operát is, de az operett műfajában teljesedett ki.

Hivatásos előadóművészi vizsgái után különböző műsorokban szerepelt, többek között a Pesti Vigadóban is. 2000-ben került a Budapest Televízióhoz, ahol a Szellők szárnyán és a Szól a nóta című műsorokat szerkesztette és vezette, illetve a Vasárnap esti Kívánságműsor sorozatot is. Itt ismerkedett meg későbbi szerelmével: Leblanc Győző operaénekessel is. 2003-ban ausztráliai turnén vettek részt, majd járták az országot a Blaha Lujza Színház utazó társulattal, amelynek primadonnája lett.

Kedvesével 2006 őszétől több hónapos fellépéssorozattal járták a világot, amelynek állomásai többek között: Kanada, USA, Új-Zéland; Ausztrália voltak, de szerepeltek például Izraelben is. Előadóművészként számos fellépésük volt külföldön és idehaza. A környező országok, a Felvidék, Erdély, a Vajdaság magyar lakta településein is. Műsorvezetőként a televízióban heti rendszerességgel a Hatoscsatornán láthatták a nézők a Dallamok szárnyán című kívánságműsorukat. Tóth Éva és Leblanc Győző utolsó közös rövid interjúja az egyik televíziós csatornán szeptemberben került volna adásba. A beszélgetés ide kattintva nézhető meg.

Borítókép: Facebook