Tóth Andi és Marics Peti kapcsolatáról régóta keringenek pletykák, de a minap posztolt csókolózós videóval pontot tettek a találgatások végére, és eloszlattak minden kételyt - írja a life.hu.

A két énekes feltehetően a Sztárban sztár forgatásán szeretett egymásba, de sokan már most azt találgatják, meddig fog tartani a kapcsolatuk, sőt, olyanok is akadnak, akik szerint valójában nincsenek is együtt.

Andi követőinek reakciója még az énekesnőt is meglepték, és a saját stílusában így köszönte meg a rajongók támogatását.

"Wow... minden sz*rra fel voltam már készülve, ahogy általában. De arra nem, hogy az én követőim ilyen kib*szott cukik és jóindulatúak legyenek.Köszönöm a kedves szavakat srácok, és hogy csíptek úgy, ahogy vagyok. A többi le van sz*rva"

Andi követőivel ellentétben Marics Peti már a bejelentés után pár órával köszönetnyilvánítás helyett egy hosszú posztban üzent rajongóinak, és azt kérte tőlük, beszélgessenek a szüleikkel.

"Akik ilyen összeesküvés csoportokban szertartásokat szerveznek, vagdossák magukat, fenyegetőznek és társai, egy kicsit nyugodjanak már meg, és beszélgessenek el az anyukájukkal az élet nagy dolgairól, mert ez kezd kicsit beteg lenni. Kössz"