Azóta sok bonyodalom történt, a rapper életében, ugyanis Majkával elváltak útjaik, vélhetőleg Curtis újabb alkohol-és drogproblémái miatt, amit először ő maga is bevallott, majd tagadott a bejegyzéseiben.

Sokan úgy gondolták, hogy Barnai is a rapper függőségei miatt szakíthatott párjával, ami ezidáig elég véglegesnek tűnt, a sportoló a közös képeiket is letörölte a hivatalos Instagram-oldaláról. A kosárlabdázó nemrég tért haza Ciprusról, ahol barátnőivel nyaralt és már onnan is küldött rejtélyes üzeneteket egykori szerelmének.

Most újra gyanús szituációba keveredtek Barnai Judit legfrissebb bejegyzése alatt, ahol Curtis kommentben lila szíveket küldött exének, aki szintén szívekkel reagált a rapper üzenetére - szúrta ki az Origo.