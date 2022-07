Úgy tűnik, Görgényi Fruzsina még hisz a fogtündérben, akitől elégtételt vár a szenvedésért, amit bölcsességfog-eltávolító műtétje okozott neki.

A színésznő Instagram-posztban osztotta meg kálváriáját. Ki kellett húzni a bölcsességfogát, ám az nagyon ragaszkodott a helyéhez. Olyannyira, hogy amikor a fogorvosnak végre sikerült kihúznia, átszakadt vele a celeb arcürege is.

„Semmi gond, mert a tökjófej és ügyes orvosaim fel voltak erre készülve és összevarrtak kétszer mindent is! Sokszor hittem azt eddig életemben, hogy "auu ez fájt", de az NEM fájt! Nem maga a beavatkozás, mert ott még nevetgéltem is a műtét közben, de amikor elmúlt az érzéstelenítés" - írta Fruzsina, aki tanácsot is adott rajongóinak:

„Jó tanács! Amikor adnak Neked otthonra fájdalomcsillapítót, jó, ha már előre képben vagy, hogy melyik fog használni, amikor eljön a lélek sötét éjszakája és azt kívánod, hogy dementorok takargassanak be éjjel! Ennek jó már előre utánajárni! Szóval remélem, a Fogtündérnek van félretett pénze, mert sokkal tartozik nekem!"