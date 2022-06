A színésznek komoly beavatkozása volt: egy szívkoszorúér-problémát kellett megoldani. Utóbb a tüdeje vizesedett be, ezért került be másodszor is az egészségügyi intézménybe.

Az újabb ügyben ismét régi barátja, dr. Merkely Béla professzor intézkedett. Már csak az időközben kiújuló csípő- és derékfájdalmának kell a végére járni. Nem ízületi kopásról van szó, vagyis nem kap csípőprotézist – ahogy arról a szerdán megjelenő hot! magazin beszámol.

Ha a csípőmet is rendbe teszik, akkor utána pihenek egy kicsit, majd végre irány újból a színpad! Nagyon hiányzik, hogy játszhassak, nem is beszélve a vadászatról, amit még régebb óta nem gyakoroltam– vázolja fel a lapban a terveit a színművész.