2015. június 30-án súlyos motorbalesetet szenvedett Rékasi Károly, akinek sajnos a mai napig ez a pillanat határozza meg az életét. Érthető, hogy már nagyon szeretne a háta mögött hagyni mindent, ami azon a napon történt.

"Alkalmatlanná váltam mindenre, ami korábban fontos volt. A magánélet meghatározó része az életnek, de én a hivatásomat sem voltam képes gyakorolni. Nem tudtam megjegyezni a szövegeket, miközben egy napi sorozatban játszottam. Két évvel a balesetem után így jutottam el végül ahhoz a gondolathoz, hogy nincs értelme a további létezésemnek. Ki akartam lépni az életemből, kinéztem a helyszínt, megszerveztem mindent" - mondta

Rékasi Károly azt is felfedte, végül nem párja, nem is gyermekei, hanem édesanyja miatt nem döntött az öngyilkosság mellett.

Abban biztos voltam, illetve azzal hitegettem magam, hogy Gerda és a gyerekeim még elég fiatalok ahhoz, hogy túllépjenek, és folytassák az életüket. De ott volt az édesanyám, miatta választottam végül az életet.

Végiggondoltam, mit okoznék neki azzal, ha előtte fejezem be a földi pályafutásomat. Ez egy szülőnek nem feldolgozható esemény. És utólag sem bántam meg, hogy így döntöttem" - idézte az Origo a Hot magazin cikkét.

Van segítség!

Ha Ön vagy valaki a környezetében krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123-as ingyenes lelkielsősegély-számot, vagy keresse fel a www.ongyilkossagmegelozes.hu oldalt!