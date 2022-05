Rubint Rella egy arany-és egy ezüstérmet szerzett egy fitneszversenyén. A Life TV Ébredj velünk című műsorában elmesélte, hogy vőlegénye, Novothny Soma – akivel május végén mondják ki egymásnak a boldogító igent – először nem értette, miért akar egy szál kis bikiniben felvonulni.

Én 15-16 évesen eldöntöttem, hogy majd egyszer szeretnék felkészülni egy ilyen fitnesz versenyre. Úgy éreztem, most jött el az idő, hogy fejben is megértem rá, illetve fizikailag is

– mesélt az okokról Rubint Rella.

Csonka András műsorvezető ezután vetette fel, hogy nem mindenki örült annyira annak, hogy benevezett erre a versenyre – célozva focista vőlegényére.

„Igen, a párom nem értette, hogy miért akarok én ott egy szál kis bikiniben felvonulni. Pedig tudja egyébként, hogy ez távol áll tőlem, ez volt a legnehezebb része, hogy én ott magas sarkúban próbáljak meg tetszeni a bíróknak, az embereknek, ez nem én vagyok” – mondta a Bors szemléje szerint.

A fiatal pár május végén mondja ki egymásnak a boldogító igent, Rellának már a ruhája is megvan a nagy napra.

Próbálom megtartani addig a formát, és nem kihízni a ruhámat. Ilyenkor nagy veszélyforrás, hogy valaki visszarázódik az egészségtelen életmódba, és nem kontrollálja az étkezését, akkor vissza tudnak szaladni a kilók – mesélte Rella.

Hozzátette, nem szeretett volna habosbabos esküvői ruhát, letisztult, testhez simuló, csipkés ruhája lesz.