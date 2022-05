Döbbenetes részleteket tudott meg a Ripost Berki Krisztián haláláról. Az egykori Fradi-vezér holttestét a IX. kerületi lakásában találták meg, feltehetően pénteken, éjfél után nem sokkal hunyt el. A kiérkező rendőrök lezárták a helyszínt, idegenkezűségre utaló nyomot nem találtak, tehát nem gyilkosság történt.

Az elhunythoz közelállók elárulták, hogy Berki Krisztián holttestét a kilencéves kislánya, Natasa Zselyke találta meg péntek reggel.

Az Origo információi szerint a szomszédok azt mondták, Berki lakásából napok óta hangos kiabálás, veszekedés hangjai szűrődtek ki, ám a Ripost még ennél is borzalmasabb információknak került a birtokába.

Mint kiderült, Berki olyan nagy mennyiségű kábítószert fogyasztott, amiről tudnia kellett, hogy végzetes adag.

Összeomlott a család

Reggel a IX. kerületi lakáshoz érkezett Berki Krisztián felesége, Mazsi is, valamint volt kedvese, Natasa édesanyja, Hódi Pamela és férje, Tóth Bence is. A két nő összeborulva zokogott, Mazsi pedig a Borsnak mondta el, milyen elmondhatatlan fájdalmat él át.

Sajnos a hír igaz, Krisztián meghalt. Kérem az újságírókat, hogy a férjem kegyeleti jogait és a hozzátartozók mérhetetlen fájdalmát is tartsák tiszteletben. Az életemnél is jobban szerettem! Emma születése után ma este nyolc órakor mentünk volna először kettesben randizni. Ezt a randit már egy másik életben fogjuk megvalósítani. Mindennél jobban szerettük egymást, bármilyen hullámzó is volt a kapcsolatunk

- fogalmazott zokogva a lapnak.

Forrás: Polyák Attila / Origo



Krisztián és Mazsi 2018-ban ismerkedtek meg egymással, Rubint Réka egyik edzésén. A szerelmük olyan elsöprőnek bizonyult, hogy Mazsi el is vált miatta, néhány nappal az első randi után pedig összeköltöztek. 2019-ben teljes titokban összeházasodtak, és csaknem naponta osztottak meg közös fotókat, videókat. Boldogságuk 2021 novemberében teljesedett be, amikor megszületett közös gyermekük, Emma Katerina. A felhőtlen öröm azonban nem tartott sokáig.

Kislányuk születése után válságba került a házasságuk, többször össze- és szétköltöztek, és a válás gondolata is megfordult a fejükben.