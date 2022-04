Nem csak a verseny rekordja dőlt meg április 27-én délután, a hivatalos balatoni pontyrekordot is sikerült túlszárnyalnia a VMFISHING csapatának, akik Siófokon, az Aranyparton, a Csúszda utcánál akasztották horogra a hatalmas tövest. Ez egyben a Balaton mindenkori hivatalos pontyrekordja - írja a Likebalaton.hu.

A Balaton eddigi rekordja a Balatonszepezden fogott 32,22 kg-os tükörponyt volt. Szerdán reggel egyszer már megdőlt a verseny 8 éves történetének rekordja, a Carpteam Gesa Tirol nevű osztrák csapat a Club Tihany partjainál emelt ki egy 30,250 kg-os tőpontyot.

Az osztrákok azonban nem sokáig örülhettek a nem mindennapi fogásuknak. Néhány órával később érkezett a hír, hogy a tó déli partján, mégpedig a pecások által nem túl kedvelt siófoki térségben kifogták a mindenkori csúcshalat.

Hamvasi Miklós, a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. horgászturisztikai menedzsere a likeBalaton.hu-nak elmondta, hogy a Balaton nyugati medencéje tápanyagban gazdagabb, mivel ott több a befolyó. De ez nem azt jelenti, hogy a keleti medencében, például Siófok környékén ne lenne hal.

Forrás: IBCC/Likebalaton.hu

"Ezek a pontyok folyamatosan mozgásban vannak, nem csak egy kis területen élik le az életüket. A többség beússza az egész Balatont. A fogások azt bizonyítják, hogy a keleti medence most a szokásosnál jobban teljesít. Aligán, Balatonvilágoson és Akarattyán is fogtak szép, darabos halakat. A szerdai időjárásváltozás átmozgatta a Balaton vizét, és egy nap alatt két 30 kg fölötti példányt is sikerült kiemelni, ami nagyon szép teljesítmény. De a Balatonban rengeteg nagy hal van, úgyhogy ez még tovább fokozódik a jövőben" – összegezte a szakember.

A világ legnagyobb bojlis versenyén 26 ország 240 csapata 140 órán át éjjel-nappal horgászik a tavon. Sorsolással dőlt el, hogy a résztvevők a Balaton 38 településének mely horgászhelyére kerültek. Az IBCC-n díjazzák a legjobb csapatokat a fogott pontyok összsúlya, illetve, az öt legnagyobb hal összsúlya alapján is, de további számos díjat is kiosztanak az eredményhirdetésen, mint például a legnagyobb tő- és tükörponty díját.

Borítókép: IBCC/Likebalaton.hu