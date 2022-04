Az egykori szépségkirálynő és üzletember férje az év első heteiben többször is megszólalt a szakítással kapcsolatban, mostanában azonban kevesebbet beszélnek erről. Kulcsár Edina után nemrég Csuti is bemutatta új szerelmét, a life.hu pedig megkereste az influenszerként is ismert férfit, hogy meséljen az elmúlt hónapokról.

Nehéz, de tanulságos időszak van mögöttem. Próbáltam magamra fókuszálni, befelé figyelni. Sok időt töltöttem egyedül és minimális szinten foglalkoztam a sajtóval. Próbáltam magam távol tartani ezektől, ami persze csak részben sikerült

– mondta Csuti.

„Mindenkinek csak azt tudom javasolni, hogy első lépésként töltsön magával sok időt. Tisztázza magában az énképét, utána jöhet csak a társasági élet.

Amikor már azt érzi, hogy nyitott mások közeledésére, akkor ismerkedjen és tapasztaljon, de semmiképp se a züllés legyen a fókuszban, hanem a sport. Nekem a sport nagyon sokat segített abban, hogy új életet tudjak kezdeni” – mesélte, és azt is elárulta, hogy barátnőjét miért mutatta meg ilyen gyorsan.



Közös döntés volt, mert Ginát is zavarta, hogy nem lehettünk úgy jelen nyilvános helyen, ahogy azt szerettük volna. Arról nem is beszélve, hogy őszinte embernek tartom magam, szerettem volna, hogy a kis közösségem is tőlem értesüljön róla, ne pedig az újságokon keresztül, lesifotókkal tarkítva.

Többen mellette állnak, támogatják a válás ideje alatt. „Anyukám, a barátaim és a kollégáim voltak a fő támaszok, velük is nagyon sokat beszélgettem a kialakult helyzetről, és sok hasznos tanácsot adtak. Nagyon sok pozitív energiát kaptam a közösségemtől is. Több alkalommal leszólítottak az utcán, átkiabáltak kocsikból, nagyon sok szeretetet kaptam, amiért elképesztően hálás vagyok, nagyon sokat segített” – árulta el.