A hosszú hétvégén új családtaggal bővült a Czutor család, mert megszületett a Belmondo énekesének és feleségének Czutor-Kilián Zsanettnak első közös kislánya, Franciska. Az szülés nem volt eseménytelen, hiszen Zsaninak szombaton hajnalban nagyon magasra szökött a vérnyomása, így a kislányt sürgősségi császármetszéssel kellett a világra segíteni.

Szombaton egy számomra nagyon fontos koncerten voltam, onnan hajnalok hajnalán értem haza hulla fáradtan.Zsani hajnalban viszont úgy érzete, hogy nincs jól, így elindultunk a kórházba, ahol kiderült: nagyon magas a vérnyomása – kezdte a Borsnak a történetüket a zenész, de hozzátette, hogy a gyors segítségnek, és a doktorok profizmusának hála, nem történt semmi baj. Ugyanis, abban az esetben, ha a pár ragaszkodott volna a természetes szüléshez, megtörténhetett volna, hogy a baba vagy a kismama agyvérzést kaphat, ezt természetesen sem Zoliék, sem az őket ellátó orvosi gárda nem kockáztathatta. Ezért, – mesélte a népszerű énekes – Zsanit sürgősen megcsászározták.

Zoli a népszerű Belmondo zenekar fontembere



Új főnök a családban

Zoli elmondta, hogy noha 2, vagy maximum 3 órát aludt aznap, de mégis ott volt végig felesége mellett, míg kislányuk megszületett.

Czutor Franciska 3280grammal, és 54 centivel jött a világra

Franciska azonnal, és nagyon hangosan felsírt, és amikor a doktorok kijöttek vele az első vizsgákat után, már viccelődtek is velük.

Olyan karakán kiscsaj már most a kislányom, hogy a szülész meg is jegyezte: apuka, megérkezett az új főnök a családba!– mesélte nevetve a zenész a lapnak. A Nyerő Párosban is szereplő házaspár közös gyerekeiken kívül, Zolinak még van másik három gyermeke is. Ők már felnőttek, ám Zsanival közös két fiúk, Simi, 10 éves, és Miksa, aki még csak 6 éves, még kicsik, és nagyon várták az új jövevényt, hogy végre babázhassanak. Franciska egyébként nyugodt baba, csak akkor sírja el magát, ha éhes.

Ő lesz a családban az új főnök? Könnyen lehet

Az első napok

Zoli már tapasztalt apuka lévén természetesnek veszi, hogy segít a baba körüli teendőkben. Pelenkáz, büfiztet, fürdet, és igyekszik levenni a terheket a friss sebbel még csak lassan mozgó anyuka válláról. Zsaninak szépen elindult a teje is, és a kisbaba mohón, de ügyesen szopizik, tudtuk meg az újdonsült apukától.

A nagyok annyira várták már, hogy hazavigyük Francit! Amikor megérkeztünk vele, akkor pedig hihetetlenül elérzékenyültek.A fiúk, akik egyébként maguk is császárra születtek, gyengéden bánnak vele, és időnként fel is veszik, és karjukban tartják már – mesélt Zoli meghatódva családi örömeikről. Arról is beszéltek már, hogy Franciska kezdetben velük lakik majd a hálószobában, majd a nagyokhoz kerülne, azonban erről csak később fognak dönteni.