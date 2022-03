Március 26-a óta minden erejét latba vetve keresi szeretett öccsét Győri Sándor József. A férfi már 14 éve Németországban él, alig pár hete pedig a testvére, Gábor is kiköltözött hozzá.A férfi egy nagyvállalatnál állt munkába, azonban szombaton úgy döntött, hogy Neumarkt in der Oberpfalz-i szállásáról túrázni indul a közeli hegységbe. Azóta azonban mintha a föld nyelte volna el a 35 éves Gábort, családja semmit nem tud róla, nem jelentkezett.

– Pár hete érkezett, én segítettem állást találni neki egy barátomnál Németországban, most kezdte el az új életét, ez volt a második hete a munkában – mesélte a Borsnak szomorúan Sándor.

Az eltűnt Győri Sándor József Fotó: Facebook

Elmondta, hogy eddigi információik szerint a testvére kirándulni ment:

– Úgy tudjuk, túrázni indult, de ezenkívül semmit, nem hagyott hátra útitervet sem, ami alapján kereshetnénk, pedig a rendőrség már mindent átnézett, a kórházakat is felkerestük, azonban semmi hír – ingatta a fejét. Gábort azóta már a rendőrség is keresi, legutóbb 100 kilométeres körzetben fésülték át a környéket, jelenleg pedig hegyimentőkkel és kutyás csapatokkal is kutatnak utána, azonban a helyi zsaruk felkészítették a legrosszabbra:

Olyan helyről tűnt el, ami sziklás, erdős, ezenkívül tele van második világháborús bunkerekkel. A rendőrök felkészítettek a legrosszabbra, mert arról a helyről, ahol ő eltűnt, nem sokan kerületek elő élve, de természetesen mi abban bízunk, hogy épségben megtalálják– szögezte le elszántan a testvére, aki maga is mindent megtesz, hogy Gábort megleljék.

Egy lehetséges nyomot már találtak:

– Egy helyi lakó jelezte, hogy láttak valakit, aki egy romos raktárba vagy bunkerbe próbált bejutni, lefeszegette róla a lakatot is, de végül nem sikerült bemennie. Ezután próbált kommunikálni, ám nem tudott németül, ahogy az öcsém sem. Vélhetően azt próbálta elmagyarázni, hogy megsérült. Azonban nem tudjuk biztosan, hogy ő volt-e – mondta Sándor, aki most azon tanakszik, hogy ő maga is odautazik a 300 kilométerre tőle fekvő Neumarktba, hogy segítse a keresést.

– Bármit megtennék, hogy előkerüljön a testvérem, vagy legalább egy életjelet kapjunk felőle. Kérünk mindenkit, aki bármit is tud róla, jelentkezzen. Szürke pulóverben tűnt el, jobb kezének mutatóujján pedig egy gyermekkori sérülés van – sorolta a kétségbeesett testvér.