A család a legfontosabb Curtis számára, és ez nemcsak a gyermekére és az édesanyjára vonatkozik. A rapper rendkívül szoros kapcsolatot ápol a testvéreivel, erről a Csibészbiblia című régi könyvében vallott.

Nővérét, Juditot is imádja, aki bár kerüli a reflektorfényt, most felbukkant Curtis Instagram-oldalán. Judit elment a testvére és Majka Swing koncertturnéjának szombati bulijára, ahol közös fénykép is készült – szúrta ki a Ripost.

Curtis méltán lehet büszke csinos testvérére, aki boldogan mosolyog a fotón.