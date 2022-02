Romantika 1 órája

Itt van a szerelmes Stana Alexandra és Meggyes Dávid első közös fotója

Stana Alexandra, a Dancing with the Stars táncosa és Horváth Gréta (lassan ex)férje, Meggyes Dávid nemcsak együtt vannak, de boldogok is, legalábbis a mai napon, az Instagramra feltöltött első szerelmes fotójuk alapján úgy tűnik.

Miután év elején, több sztárpáros is szakított, Kulcsár Edina és Csuti házasságának felbomlása mellett, Horváth Gréta és Meggyes Dávid szakításától volt hangos a média. Nagyon hamar kiderült az is, kinek van máris új párja, kivel képzeli el életének következő fejezetét. Meggyes Dávid és Stana Alexandra kapcsolatára hamar fény derült, és bár nem titkolóztak eddig sem, közös fotót még nem láthattunk tőlük. A mostani képet Stana töltötte fel a közösségi oldalára, ezzel köszöntve új szerelmét, Valentin-nap alkalmából. A fotó érdekessége: nincs címe és nem lehet alá kommentet írni: valószínűleg azért, mert a kapcsolatuk miatt már így is kaptak hideget-meleget a követőktől - szúrta ki az Origo.

