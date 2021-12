Gelencsér Timi néhány napja elárulta, hogy meg kell műteni, miután hazajön Görögországból. Csütörtökön ennek megfelelően már a kórházból jelentkezett be, ahol várta, hogy végre sorra kerüljön a műtőben.

Timi azt is elárulta, hogy a mandulája folyamatosan begyulladt, és nagyon érzékeny volt a hidegben és repülés közben, ezért döntött az operáció mellett. Illetve az állandó gyulladásnak tudja be a hajhullását is.

A TV2 csinos sztárja nehezen vette rá magát a műtétre, mert retteg mindentől, ami a kórházhoz kapcsolódik - írja a Ripost.

A műtét végül remekül sikerült, Timi már alig várja, hogy hazamehessen.