Végéhez közeledik az ipari park kialakítása Félegyházán

Hamarosan befejeződik a kiskunfélegyházi ipari park második ütemének kivitelezése. A város szempontjából kiemelten fontos beruházás részleteiről Csányi József polgármester hétfőn sajtótájékoztató keretében számolt be.

Elmondta, az 1,4 milliárd forintos beruházás jelentős mérföldkő Kiskunfélegyháza gazdasági fejlődésében, hiszen a meglévő ipari parkban egy kivételével elfogytak az értékesíthető iparterületek. A kiskunfélegyházi ipari park második üteme azonban további lehetőséget kínál a befektetők számára munkahelyteremtő beruházások létesítéséhez.

A Kiskunfélegyházát Kiskunmajsával összekötő út mentén megvalósuló, megközelítőleg harminchektáros ipari park területén tizennyolc egymástól különálló, közművesített telket alakítottak ki.

Az ipari parkba nemcsak nagybefektetőket, hanem mik­ro­vállalkozásokat is várnak. A kisebb telephelyek számára 500 négyzetméteres területek kialakítására is lehetőség van. Hozzátette: egy-egy telek szélessége maximálisan 18 méter, beépíthetősége pedig 60 százalékos lehet. A megépíthető legmagasabb épület 10,5 méteres lehet, de külön engedély alapján magasabb létesítmények megépítésére is lehetőséget biztosítanak.

Csányi József szerint az új ipari park javítani fogja a térségi vállalkozások versenyképességét azzal, hogy egy modern üzleti környezetben kezdhetik meg vagy bővíthetik gazdasági tevékenységüket.

– Ez nem egy látványos, de annál hasznosabb fejlesztés, ami Félegyháza jövőbeni gazdasági fejlődésének az alapjait teremti meg – hangsúlyozta a város­vezető.