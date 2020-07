Újratelepíthetik az állattartó telepeket Bács-Kiskun megyében

Sikerült hazánkban megállítani a madárinfluenza terjedését, ezért a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal elrendelte a megfigyelési körzetek feloldását. Az Agrár­minisztérium tájékoztatása szerint a madárinfluenza-járvány nem okoz érdemi áruhiányt baromfihúsból idén a belföldi piacon.

Sikerült megállítani a madárinfluenza terjedését Magyarországon, így július 10-től a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) elrendelte a megfigyelési körzetek feloldását. A feloldással párhuzamosan, szigorú kontroll mellett megkezdődhet az érintett állattartó telepek újratelepítése – olvasható a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal közleményében.

A Nébih laboratóriuma március végén először Bács-Kiskun, majd Csongrád-Csanád, áprilisban pedig Békés megyében is igazolta a madárinfluenza H5N8 altípusának jelenlétét, azonban június 5-e óta nem fordult elő új eset hazánkban.

Az újratelepítés hatékony és gyors lefolytatásához a Nébih egységes eljárásrendet dolgozott ki, ami önellenőrzési és hatósági ellenőrzési listákat is tartalmaz. A közleményben felhívják a figyelmet arra, hogy a vándormadarak vonulása továbbra is veszélyt jelent a baromfiállományra. Ezért a járvány­védelmi minimumfeltételeket továbbra is teljesíteniük kell a gazdáknak.

A madárinfluenza-járvány nem okoz érdemi áruhiányt baromfihúsból idén a belföldi piacon, ugyanakkor az ágazat helyzetét nehezítették az exportkorlátozások és a koronavírus-járvány – közölte a napokban az Agrárminisztérium az MTI érdeklődésére.

Magyarország önellátási szintje baromfitermékekből 180 százalékos, amely csirkénél 130–140 százalékot, pulykánál 150–160 százalékot, a víziszárnyasoknál pedig 200–220 százalékot tesz ki. Ez azt jelenti, hogy a hazai cégek sokkal többet állítanak elő, mint amennyit a magyar lakosság elfogyaszt, az ágazat a belföldi igények kielégítésén túl minden évben jelentős exportot bonyolít le – közölték.

Az idén január–májusban a vágóhidakon 89 millió 776 ezer darab, élősúlyban kifejezve 278 ezer tonna baromfit vágtak le. A levágott baromfi 82,4 százaléka vágócsirke, 13,1 százaléka vágókacsa, 3,2 százaléka vágópulyka, 1,1 százaléka vágóliba és 0,2 százaléka vágótyúk és kacsa volt.

Magyarország az év első négy hónapjában 166 millió euró értékben exportált baromfit, ez 14 százalékkal alacsonyabb érték 2019 azonos időszakához képest. 2020 január–áprilisában 59 millió euró értékben importált az ország baromfit, ez 10 százalékkal több, mint az előző év azonos időszakában.

A minisztérium ismertette: a madárinfluenza először 2014 elején, Ázsiában okozott járványt a baromfiállományokban, majd 2014 novemberében megjelent Európában is. Magyarországon utoljára 2016–2017-ben kellett megküzdeni a betegséggel, amelynek jelenlétét az idén márciusban igazolta egy Bács-Kiskun megyei kacsatartó gazdaságban a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal. A madárinfluenza miatt Bács-Kiskun mellett Csongrád-Csanád és Békés megyében is jelentős állományokat kellett felszámolni. Az idén eddig mintegy 4,8 millió baromfit volt szükséges levágni, ebből 1,2 milliót megelőző céllal.

A madárinfluenza mellett a koronavírus-járvány is negatívan hatott az ágazatra az idén, a baromfi feldolgozásához, illetve a szállítmányozáshoz kapcsolódóan átmeneti munkaerő-problémák jelentkeztek a cégeknél, továbbá adminisztratív korlátozások és a turizmus teljes ideiglenes bezárása nehezítette a piacot – közölte az Agrárminisztérium.

Az agrártárca törekszik az ágazatot ért vesztésegek mérséklésére: a gazdákat kártalanítja a madárinfluenza következtében elhullott szárnyasok miatt. Emellett rendelkezésre áll a baromfi- és sertéstartó telepek járványvédelmi rendszereinek fejlesztésére forrás a vidékfejlesztési programban, és komoly segítséget nyújtanak a Gazdaságvédelmi akcióterv intézkedései is – emelte ki a szaktárca.