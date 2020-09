Új növényolaj-finomító épül Foktőn

Új növényolaj-finomító üzem alapkövét helyezték el hétfőn a Pannon Növényolajipari Kft. foktői gyártelepén. A 22,2 milliárdos beruházást a magyar állam 1,8 milliárd forinttal támogatja. Az ételolajat előállító gyár létrehozásával negyven új munkahelyet teremtenek.

A magyar gazdaság a magyar emberek munkájától lehet sikeres – jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az új üzem alapkőletételén. Hozzátette: a kormány szövetségesének tekint minden olyan vállalatot, amely most hajt végre fejlesztéseket és beruházásokat, megőrizve-, illetve létrehozva új munkahelyeket.

A koronavírus-járvány második hulláma kapcsán a miniszter hangsúlyozta: „ebben a helyzetben az egyik legfontosabb feladatunk a magyar emberek egészségének megvédésén túl az, hogy elkerüljük a magyar gazdaság újabb részleges leállítását.”

Szijjártó Péter kiemelte: a világjárvány nyomán egy teljesen új világrend jött létre, politikai és gazdasági tekintetében is.

– Egy új világgazdasági verseny indult meg, s ebben a versenyben azok az országok és azok a vállalatok tudnak majd sikeresek lenni, akik ezt a nehéz időszakot, adott esetben fel tudják használni arra, hogy versenyelőnyt szerezzenek a beruházásokon, modernizálásokon keresztül – mondta a miniszter, aki úgy vélekedett: a magyar gazdaság nem a kiszolgáltatottsághoz, védtelenséghez vezető nemzetközi hitelektől, hanem a magyar emberek munkájától lehet újra sikeres.

– A kormány éppen ezért mindent megtesz egyrészt a magyar emberek egészsége védelmében, hogy megakadályozza a koronavírus, és ezzel együtt a járvány behurcolását, másrészt a már meglévő munkahelyek védelmében és az újak létrehozása érdekében – tette hozzá a külgazdasági miniszter, aki hangsúlyozta: a mezőgazdaságot és az élelmiszeripart stratégiai ágazatként kell kezelni.

– Az élelmiszeripar azon nagyon kevés ágazat közé tartozik, amelyik az idei esztendő első félévében is fenn tudta tartani a növekedési ütemét. Az ágazat termelési értéke tavaly tíz százalékkal nőtt és elérte a 3500 milliárd forintot, és az idei nagyon nehéz félévben is újabb tíz százalékos növekedést tudott felmutatni. Mára 140 ezer embernek tud munkát nyújtani az ágazat – emelte ki Szijjártó Péter, aki hozzátette: további tizenhét élelmiszeripari beruházásról is tárgyalnak.

– Elkötelezettek vagyunk a magyar agrárágazat mellett és nagy a felelősségünk: ígéretet tettünk kormányának arra, hogy ezt a beruházást megvalósítjuk és munkahelyeket teremtünk. Csaknem 25 éve tevékenykedünk már Magyarországon, és ezután is hosszú távú munka- és fejlődési lehetőséget fogunk biztosítani dolgozóinknak. Befektetünk azzal a céllal, hogy világszínvonalú létesítményeket és ellátási láncokat hozzunk létre, amelyek révén összekötjük a magyar gazdákat az európai piacokkal és vevőkkel – mondta el az alapkőletétel kapcsán Juhász Csaba, a magyarországi Glencore Agriculture cégcsoport ügyvezetője.

Font Sándor, a térség országgyűlési képviselője úgy vélekedett: helyesen döntött a Glencore, amikor Foktőn telepedett le, hiszen néhány éven belül megépül a Kalocsa–Paks Duna-híd is, ami révén megkönnyebbülhet a cég logisztikája és bekapcsolódhatnak a nemzetközi autósztráda-hálózatba.

Foktőn található Közép-Európa egyik legnagyobb növényolajgyára

A Glencore Agriculture magyarországi cégcsoport három tagból áll. A magyar piacon csaknem 25 éve jelen lévő Glencore Agriculture Hungary Kft. fő tevékenysége a termények, takarmány-alapanyagok és növényolajok kereskedelme. A Pannon Növényolajgyártó Kft. üzemelteti Közép-Európa egyik legnagyobb növényolajgyárát Foktőn. A legfontosabb feldolgozott termény a napraforgó, de az üzem alkalmas repcemag, szójabab és kukoricacsíra feldolgozására is. A Gabonatároló és Logisztikai Kft. elsődleges célja a magyar gabonapiac raktározási, terménytárolási és -kezelési igényeinek kiszolgálása.