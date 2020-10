Új meglepetésekkel érkezik a fiatalok egyik kedvenc vállalkozói vetélkedője

Még épphogy csak véget ért a 2020-as évad újdonságokkal teli döntője, októbertől ismét elindul a regisztrációs időszak az AIPA Nonprofit Közhasznú Kft. által szervezett 5letből jövő! játékos vállalkozói vetélkedőre, amely a most következő, ötödik szériára is tartogat meglepetéseket.

Digitális válaszok a modern kori kihívásokra

A globális műanyagszennyezés problémájára, a lokális közösségépítés hiányaira és a nyelvtanulási nehézségek kiküszöbölésére is választ találtak az 5letből jövő! játékos vállalkozói vetélkedő 2020-as döntősei, akik között idén már határon túli résztvevő is volt. Az AIPA Nonprofit Közhasznú Kft. által megrendezett országos verseny során kiderült, hogy a fiatalok számára kiemelten fontos a környezet- és egészségtudatos, multikulturális, ugyanakkor helyi értékeket feltáró és megőrző életmód kialakítása és fenntartása, amelynek megvalósításához elsősorban egyedi és kreatív digitális platformokat, applikációkat hívtak életre. Az 5letből jövő! játékos vállalkozói vetélkedő célja pedig az, hogy az ötletük iránt elkötelezett csapatokat végigvezesse egy saját vállalkozás megalapításának folyamatán, hogy a gyakorlatban is használható tudással, tapasztalattal felvértezve az iskolapadból kilépve sikeres vállalkozóvá vagy értékes munkaerővé válhassanak.

Fergeteges online show

A 2020-as verseny során azonban nemcsak a játékosok, hanem a szervezők is kihívás elé kerültek, ugyanis a koronavírus járvány miatt hozott korlátozások áthúzták a verseny döntőjére kialakított forgatókönyvet. A megszokott nagyszámú élő közönség előtt zajló prezentációk helyett tehát a korábbi fordulót legeredményesebben teljesítő öt csapat idén egy fergeteges online show keretein belül mutathatta be céges ötletét a vállalkozókból, gazdasági, marketing és kreatív szakemberekből álló szakmai zsűri előtt. Ez az ötlet annyira bevált, hogy a verseny döntői ezentúl minden alkalommal nyomon követhetőek lesznek online is.

Hisznek az ötletükben

Az 1+1 millió forintos fődíjat végül a budapesti Trois Cent Soixante Croissant érdemelte ki, akik egy olyan nyelvtanulást segítő applikációt álmodtak meg, ahol a Nativersity alkalmazáson keresztül a kiválasztott nyelven olyan emberekkel lehet beszélgetni, akiknek ez az anyanyelvük. Az idei győztesek egy személyes interjú keretein belül elmondták, hogy komoly potenciált látnak az ötletükben és megfelelő forrás megléte esetén szívesen belevágnának a virtuálisan megálmodott vállalkozásuk létrehozásába, hasonlóan a tavalyi nyertesekhez, akik az AIPA Kft. mentorálása mellett létre is hozták és működtetik a Diákorep (https://www.facebook.com/diakorep) elnevezésű korrepetáló szolgáltatásukat. A vállalkozó kedvű fiatalok tehát a versenyre épülő mentorprogramban is részt vehetnek, ahol – kilépve a játék keretein túlra – tényleges start-up-ot fejleszthetnek ötletükből.

Bár az eredmények szépek, nincs pihenés, hiszen hamarosan indul a jelentkezés a következő évadra, amely egyben az 5letből jövő! verseny ötödik szériája lesz. A szervezők ehhez méltóan igazi meglepetésekkel és újításokkal készülnek. A vetélkedő aktuális állásáról, a jelentkezésről és minden fontos információról a verseny hivatalos honlapján www.5letboljovo.hu lehet olvasni.