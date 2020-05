Új, átmeneti szabályokról döntött a JETA

A Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány (JETA) vészforgatókönyvet fogadott el, hogy kedvezzen a pályázóknak.

Az alapítvány kuratóriuma online ülésen határozott a koronavírus-veszélyhelyzet miatt indokolt új, átmeneti szabályokról. Egyrészt hónapokkal kitolták az elszámolási és teljesítési határidőket, több időt adnak a benyújtott pályázati anyagok hiánypótlására, nem ellenőrzik a végrehajtást, és előleget is fizetnek, ha kell. Az azonnali hatállyal életbe léptetett, komplex intézkedéscsomag részleteit közleményben ismertették, hangsúlyozva, hogy „átmenetileg könnyített”, a határidőkre és a pénzügyi elszámolásokra vonatkozó szabályozásról van szó, tehát az elvárásokat, ha később is, de teljesítenie kell a nyertes önkormányzatoknak.

A JETA „három hónappal, de legkésőbb 2021. szeptember 30-ig” automatikusan meghosszabbítja a támogatási szerződések végső határidejét, ám ezzel nem kötelező élnie a kedvezményezett településeknek. Szintén három hónappal több idő áll majd rendelkezésre az előlegelszámolásokra, és a korábbi öt helyett 15 munkanap alatt kell benyújtani a hiánypótlásokat. Az alapítvány „a kihirdetett veszélyhelyzet fennállásának időtartama alatt” nem kerít sort a beruházások helyszíneinek ellenőrzésére, ám a veszélyhelyzet feloldását követő hatvan napon belül ezeket pótolni fogja, áll a közleményben. A kuratórium kikötötte továbbá, hogy „a jogszabály által előírt engedélyezési eljáráshoz” (építési, vagy használatbavételi engedélyek esetén) elegendő igazolni az eljárás megindítását ahhoz, hogy megtörténhessen a támogatási összeg kifizetése. Ennél a pontnál leszögezték: „a vonatkozó dokumentumokat a későbbiekben változatlanul be kell majd nyújtani”. A szervezet egyébként ezeket a kedvezményeket csak azokra az általa támogatott beruházásokra alkalmazza, amelyek határideje a veszélyhelyzet alatt jár le. Azokra tehát, amelyeket korábban kellett volna lezárni, nem érintik a rendkívüli szabályok.

A szervezet további döntései szerint csak elektronikus úton adhatók be a szerződésmódosítási kérelmek és változásbejelentések, valamint az alátámasztó dokumentumok. Döntöttek a veszélyhelyzet idejére lezárható állapotba került projektekről is: ezekre – ha a kedvezményezettek az elszámolásokat is benyújtották – lehívható a támogatási összeg 75 százaléka előlegként, anélkül, hogy figyelembe vennék a pályázati felhívásban megjelölt határidőket. A kuratórium hozott egy átmeneti szabályt arra az esetre is, ha a kedvezményezett önkormányzatok mulasztásokat követnek el: amennyiben ezek „igazolható módon a veszélyhelyzet következményei”, akkor nem szankcionálják őket. A közlemény végén leszögezik: „a kedvezményezett joga, hogy az átmeneti hosszabbítási vagy könnyítési lehetőségekkel él-e”, de ezt nem kell külön jelezni a JETA felé, mert „az alapítvány és a szakértői szervezet automatikusan a fenti intézkedéseknek megfelelően járnak el”, írták.

Kezelik a helyzetet

Az átmeneti szabályok bevezetéséről Kovács Antal kuratóriumi elnök kifejtette:

– Mindent igyekeztünk úgy alakítani, vagy megváltoztatni, hogy mindent a veszélyhelyzetnek megfelelően tudjunk kezelni és senki ne szenvedjen kárt, majd ha megszűnik a veszélyhelyzet, akkor rövid időn belül az elmaradt, vagy csúszott dokumentumok benyújtásra kerüljenek.

Borítóképünk illusztráció.