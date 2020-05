Továbbra is nagy az igény a termékeikre

A Knorr-Bremse Fékrendszerek Kft. több mint ezer embernek ad munkát Kecskeméten. A cégvezetés milyen válaszokat adott a világjárvány által okozott gazdasági válságra? Bíró Attilát, a cég vezérigazgatóját kérdeztük.

– Hogy látja, milyen ma az a haszongépjármű-piac, amelynek önök a piacvezető beszállítói?

– Nyugat-Európában az elmúlt 15 év teherautó-gyártási darabszáma átlagosan évi 430 ezer volt. 2019-ben a kibocsátás 475 ezer, és 2020-ra 440 ezer volt az előrejelzés – ez még mindig több a sokéves átlagnál. Bár tavaly év végén lassulás volt érezhető az európai piacon, januárban és februárban növekedett vevőink rendelése. Majd márciusban világjárvány alakult ki, a mi gyártásunk ennek ellenére leállás nélkül tudott működni, és azóta is folyamatosan üzemel. A szállítmányozás a határlezárások és a kijárási korlátozások okozta nehézségek ellenére is töretlen, és mivel mi haszonjármű-alkatrészeket gyártunk, így azt tapasztaljuk, hogy termékeinkre továbbra is nagy igény van. Nagyon sok tényező befolyásolhatja a piac alakulását a jövőben. Jelenleg a kínai gazdaság helyreáll, amelyből mi is profitálunk itt, Kecskeméten.

– Hasonlít-e a mostani válság a tíz évvel ezelőttihez?

– Véleményem szerint csak kismértékben lehet párhuzamot vonni a kettő között. A tíz évvel ezelőtti válság különböző gazdasági folyamatok következménye volt, mondhatnám, hogy logikus következménye, míg a mostani egy jól működő gazdasági környezetet változtatott meg egyik napról a másikra egy közösségi döntés alapján. Remélhetőleg könnyebb és jóval gyorsabb lesz ezt leküzdeni – véleményem szerint az állami támogatások komoly befolyást gyakorolnak a folyamatra.

– Milyen intézkedéseket tett a kecskeméti nagyvállalat az elmúlt hetekben?

– A Knorr-Bremse a járvány kezdete óta prioritásként kezelte a munkavállalók egészségét, és azonnal bevezettük az ennek megóvásához szükséges intézkedéseket. Március közepe óta az irodai dolgozóink váltott munkahétben dolgoznak mind a kecskeméti gyárban, mind a budapesti Kutatás-Fejlesztési Intézetünkben. A telephelyen szigorúan ügyelünk a dolgozók közti megfelelő távolságtartásra, úgy a gyártásban, ahogy a közösségi helyeken is, valamint lehetőséget biztosítunk a rendszeres kézfertőtlenítésre. A kollégák számára maszkokat biztosítunk, amit a tömegközlekedésben is tudnak használni. Emellett a gyártási műszakok között kétórás szünetet biztosítunk, hogy elvégezzük a teljes terület fertőtlenítését.

– Bocsátottak el munkatársakat?

– Nem, nem bocsátottunk el dolgozókat, a bérek is változatlanok maradtak. A vállalatnál 2012 óta működő munkaidő­keret lehetőséget ad rugalmasságunk fenntartására egy változó piaci környezetben.

– A cégcsaládon belül a kecskeméti gyár helyzete erősödik vagy sem a válság miatt?

– Tavaly két nagyobb gyártósor került Kecskemétre, új termékek gyártása kezdődött meg, valamint kibővítettük gyártócsarnokunkat. Idén további áttelepítések előkészítése volt tervezve, de nem a járvány miatt kialakult helyzetből kifolyólag, hanem a cégcsoport gyártási stratégiája mentén. Telephelyünk versenyképességét a kö­zeljövőben jövedelmezőségünk növelésével kívánjuk javítani. Folyamataink további racionalizálásával és ipar 4.0 megoldásokkal tervezzük ezeket elérni.

– Az idei terveket mennyiben írta felül a járvány? A tavalyi év eredményeit tudják-e tartani?

– Mint a legtöbb vállalat esetében, a járvány okozta helyzet részben felülírta az idei terveket. Bár tavaly év végén, figyelembe véve az akkori világpiaci tendenciákat, még egy enyhe csökkenéssel terveztünk. Természetesen a világjárvány befolyásolta ezt, viszont nehéz lenne még megmondani, hogy sikerül-e a tavalyi év eredményeit elérni.

– Tavaly milyen évet zárt a kecskeméti gyár?

– A tavalyi évet mind a cégcsoport, mind a kecskeméti gyár kiváló eredményekkel zárta. A cégcsoport árbevétele 6,9 milliárd euró volt. Kecskeméten minden kitűzött célunkat elértük, különösen elégedettek lehetünk azzal, hogy működési költségeinket sikerült a tervezett mérték felett is csökkenteni, munkatársaink remek munkát végeztek.

– Új termékekkel megjelennek-e a világpiacon?

– A világszerte jelentős kutatás-fejlesztési hátterünk, valamint az olyan akvizícióink, mint a nemrég megvásárolt amerikai Sheppard Co., Inc. és egyéb partnerségeink az auto­matizált vezetés területén, mint például a Continentallal lehetővé teszik a folyamatos termékkínálat-bővülést. Az utó­piacon is portfólióbővítésről tudok beszámolni, ma már levegő-, olaj- és üzemanyagszűrőket, turbótöltőket, illetve utólag beépíthető vezetéstámogatói rendszereket kínálunk flották részére.

– A beszállítókkal újra kellet-e tárgyalni a megállapodásokat?

– Szerződéseink továbbra is érvényben vannak, nem tervezzük azok módosítását a járványügyi helyzetre való tekintettel. A hazai beszállítói bázisunk fejlesztése tovább folyik az ipar 4.0 lehetőségeinek kiaknázására, a közös munka nem áll le.