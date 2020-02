Törtelen tartották az idei első gazdafórumot

Főleg a terményeik elvár­hatónál alacsonyabb felvásárlási árai, másrészt a növekvő termelési költségek miatt csaknem mindegyik növénytermesztési ágazat haszna csökkent az előző évhez képest – hangzott el a Közép-Magyarországi Gazdák Szövetkezete Törtelre összehívott idei első gazdafórumán.

Az elkövetkező idényre vonatkozó kilátások sem túl reménykeltőek, a lehetőségeket még a piaci információkkal bővebben rendelkező szakemberek sem merik felvázolni. Nem tudható, hogy a világban jelenleg zajló események miként hatnak a gazdaságra.

A termesztők legfeljebb a hozamok növelésével tudják valamelyest ellensúlyozni az esetleges további piaci árveszteségeiket. A termesztési technológiában, a növényi genetikában rejlő tartalékok azonban egyre kevésbé nyújtanak fedezetet olyan helyzetben, amikor a növényvédelem eszköztára folyton csökken. Ettől az évtől és jövőre ismét kivonják a forgalomból több készítmény alapanyagát, amelyekkel eddig hatékonyan tudtak védekezni a termesztők.

– Ez év április 16-tól számos kultúrától vonják meg a klórpirifosz hatóanyagú rovarirtókat, mint például a Pyrinex vagy a Nurelle nevű készítményeket. Ez komoly gondot okoz egyebek közt a repce kora tavaszi rovarok elleni védelmében. Főleg a gyümölcstermesztők számára rossz hír, hogy a gyártója bejelentette a Calypso, a Proteus hatóanyagának forgalomból való kivonását a jövő évtől. Egyebek közt megszűnt a dimetoát felhasználhatósága is, ez a szer az ismert B-58 rovarölő hatóanyaga.

– E téren a problémát főleg az okozza, hogy más, hatékonyságban hasonló vegyszerekkel nem tudjuk kiváltani a megszűnőket. Újabb készítmények nincsenek a láthatáron se. Ezért ha uniós szinten tovább csökkentik a védekezőanyagokat, elérkezhet az idő ahhoz, hogy akár 20–30 százalékos termésveszteséget is kénytelenek majd elviselni a termesztők az elégtelen növényvédelem miatt – vázolta a kilátásokat Pesti Gábor, a nagykőrösi gazdakör elnöke.

Ilyen feltételek mellett valóban csak a felvásárlási árak emelkedésébe vetett remény marad, amint azt a gazdafórumon is megfogalmazták. Az étkezési búza termelői ára tonnánként jelenleg 54 ezer forint körül áll, ez hatezer forinttal marad el az egy évvel korábbihoz képest. Hasonló arányban marad el a múlt februáritól a takarmánybúza ára is, ami most ötvenezer forint környékén mozog. A kukorica tonnája pedig úgy 45 ezer forintnál stagnál. Legjobban áll a repce, tavaly 105–110 ezer forintért kelt, de­cemberben az új termést 120 ezerért kötötték le a felvásárlók.

– Természetesen bízunk abban, hogy a gabonafélék árai nem maradnak ilyen alacsony szinten. Ha igazunk lesz, akkor sem nyerünk rajta sokat, mert a várt többlet elvész a forint–­euró árfolyam-különbözeten. Folyvást nyílik az agrárolló, a beszerzési oldalon, egyelőre a műtrágyák kivételével, szinte minden drágul. A segédanyagok, az összes gépi termelési eszköz dollárért vagy euróért szerezhető be, s ez komoly kockázata a hazai agráriumnak – véli a gazdakör elnöke.