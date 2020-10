Több fejlesztést is átadtak Rémen

A Magyar Falu Program és a Leader pályázat keretében több fejlesztés is megvalósult Rémen. Összesen mintegy 35 millió forint támogatásból több épületet is felújítottak.

Több fejlesztést is átadtak péntek délelőtt az 1250 fős Rém községben. Elsőként egy A típusú sportparkot, melyre közel 6 millió forintot fordíthattak. Pap Imréné Rém polgármestere elmondta, a fiatalok és az idősebbek már igénybe vették és nagyon élvezik. A közeli temetőben a Felső-Bácska Vidékfejlesztési Egyesület -Települések élhetőbbé tétele című pályázatból a ravatalozó felújítását oldották meg közel 5,5 millió forintból. A Magyar Falu Program keretében megújulhatott a temető 8,5 millió forint támogatásból. Egy új urnafalat létesítettek, járdát és parkolót is építettek a temetőben.

– Az orvosi rendelőben 15 millió forintos fejlesztést végeztünk a Magyar Falu Program keretében. A támogatásból új fal- és padlóburkolatot kapott a rendelő, modern világítást és új bútorokat vásároltunk. Megépülhetett az akadálymentes WC és az orvosi rendelő felújításához kapcsolódó víz- és szennyvízhálózat építészeti munkáit is elvégeztük. Kicseréltük a nyílászárókat is, továbbá akadálymentes bejáratot is létesítettünk. Szintén a Magyar Falu Programban fogorvosi eszközöket is vásároltunk. Egy nagyon fontos sterilizáló berendezést sikerült beszereznünk, ez volt a legnagyobb tétel. A fogorvosi szolgálat is kapott új bútorokat – sorolta a fejlesztéseket a polgármester.

Az orvosi rendelőben a pályázat keretében új elektromos hálózatot építettek ki, ami műanyag védőcsöves szereléssel, szigetelt vezetékkel, fogyasztásmérőre csatlakoztatva készült el.

– Rém községben az elmúlt években utakat építettünk, amit még kell a továbbiakban is. Megújítottuk az óvodát, a művelődési házat, a könyvtárat, az egészségházat, benne a védőnői szolgálatot. Ezt folytatjuk. Azt szeretnénk elérni, hogy a legkisebb településen is megfelelő körülmények között tudják igénybe venni a szolgáltatásokat azok, akik itt élnek – mondta el Zsigó Róbert parlamenti államtitkár, a térség országgyűlési képviselője a fejlesztések átadásakor.

Minden új építményt Muka Gábor Attila atya, Csávoly, Felsőszentiván és Rém lelkipásztora áldott meg.