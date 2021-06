Több ezer milliárd forint jut fejlesztésre

Jelentős támogatásra számíthat a következő hét évben a magyar vidék, a mezőgazdaság és az élelmiszeripar – jelentette be dr. Feldman Zsolt, az Agrárminisztérium mezőgazdaságért és vidékfejlesztésért felelős államtitkára szerdai tájékoztatóján Soltvadkerten, ahol elhangzott az is, hogy az uniós forrásokkal együtt 4265 milliárd forintot fordít a kormány a felsorolt területekre, melyből 2021-re és 2022-re 1527 milliárd forint új forrás jut.

Feldman Zsolt államtitkár a 2021-es és 2022-es év agrár- és vidékfejlesztési pályázatairól tartott előadást a soltvadkerti gazdakör rendezvényén. Elmondta, hogy a Magyarországra érkező forrást 2021-től a kormány 80 százalékos nemzeti társfinanszírozással egészíti ki, ami a nemzeti költségvetésből 3272 milliárd forintot jelent.

Hozzátette: megújuló vidék, megújuló agrárium néven új beruházási pályázatokat írtak ki, közel 600 milliárd forint értékben, valamint 280 milliárd forinttal megemelték a 2020. év végén kiírt felhívások keretösszegét.

Megnyílt a gyümölcsültetvény-telepítés és gyógynövénytermesztés támogatását célzó pályázati alap, amelyre 15 milliárd forint forrást tervezett a kormányzat – sorolta a részleteket az államtitkár. Elmondta, hogy az építéssel nem járó kertészeti eszközök beszerzésének támogatására július 7-étől szeptember 28-áig várják a kérelmeket, összesen hat szakaszban mezőgazdasági termelőktől és kollektív beruházásoktól egyaránt. Erre a célra a rendelkezésre álló forrás 50 milliárd forint.

Jelentős összeggel,

20 milliárd forint keretösszeggel támogatják a gombatermesztő és komposzt-előállító üzemek fejlesztését és létesítését, amire szeptember 13-ától lehet pályázni.

Bőven jut forrás a terménytárolók, -szárítók és -tisztítók fejlesztésének támogatására is, amire 50 milliárd forint áll rendelkezésre.

Feldman Zsolt kitért az állattenyésztőket érintő újranyíló pályázati lehetőségekre is, a baromfi- és sertéstartó telepek járványvédelmi rendszereinek fejlesztésére július 27-éig lehet jelentkezni, a keretösszeg 6 milliárd forint, az állattartó telepek fejlesztésének támogatására július 14-étől lehet benyújtani a támogatási kérelmeket, összesen 260 milliárd forint keretösszeget határoztak meg erre a célra.

Ötvenmilliárd forint keretösszeggel támogatják az élelmiszeripari üzemek kisebb léptékű fejlesztését, július 7-étől várják a pályázati kérelmeket, a komplex beruházásokra augusztus 18-ától adhatók be a pályázatok, 200 milliárd forint keretösszegig. Ezek a pályázati források a borászati tevékenységekhez kapcsolódó fejlesztésekre is igénybe vehetők – hangsúlyozta az állam­titkár.

Feldman Zsolt szólt az együttműködő öntözési közösségek támogatásának harmadik szakaszáról is, július 12-én nyílik meg a pályázati forrás, 2,32 milliárd forintot különítettek el erre. A minőségrendszerekhez kapcsolódó előállítói, termelői csoportosulások tájékoztatási és promóciós tevékenységére 8,71 milliárd forint keretösszeget jelölt meg a kormány.

Jelentős összeggel, 50 milliárd forinttal támogatják a külterületi közutak fejlesztését, az önkormányzatok akár konzorciumban is pályázhatnak a két települést összekötő külterületi út rendbetételére.

A mezőgazdasági kisüzemek támogatásának negyedik szakaszára augusztus 3-ától nyújthatók be a pályázatok, 32,5 milliárd forint megemelt támogatási keretet biztosítanak rá. Kiemelten támogatják az új digitális szántóföldi és kertészeti technológiák, a precíziós termesztési módok elterjesztését, a precíziós gazdálkodáshoz kapcsolódó szolgáltatások igénybevételét és annak ösztönzését, 100 milliárd forint keretösszeg áll rendelkezésre.

A tájékoztatón elhangzott, hogy a Vidékfejlesztési Programban eddig 95 felhívás jelent meg, összesen 2707,73 milliárd forint keretösszeggel. Jelenleg 21 felhívásra adható be pályázat, nyolc további pályázati felhívás is megjelent, egyelőre azonban még nem nyitottak, csak később adhatók be a pályázati kérelmek.