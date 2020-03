Teljes kapacitással üzemel a halasi malom

Már február végén, nem sokkal azután, hogy Olaszországban rohamos léptékben elkezdett emelkedni a koronavírussal fertőzött személyek száma, megindult hazánkban a tartós élelmiszerek lakossági felhalmozása.

Mióta azonban Magyarországon is kihirdették a vészhelyzetet és a vírus terjedése elleni védekezés kapcsán a kormány napról napra hoz korlátozó intézkedéseket, tovább fokozódott a felvásárlási hullám.

– Lényegében duplaannyi lisztet tudnánk eladni, mint amennyit megtermelünk. Mostanra már ugyanis sok család az átlag lisztfogyasztási szükségletének a sokszorosát vásárolta meg – mondta el lapunk kérdésére Tóth Zoltán, a Szatmári Malom Kft. kiskunhalasi telephelyének kereskedelmi vezetője.

A szakember kiemelte, a halasi malom – akárcsak eddig – most is teljes kapacitással működik, tehát napi 120 tonna gabonát őrölnek le, ami közel 100.000 kilogramm liszt előállítására elegendő.

– Fontos lenne, hogy megértsék az emberek: az alapanyag biztosított, bőven van liszt. Egyszerűen azonban a hazánkban működő malmok csomagolóanyag tekintetében nem voltak felkészülve ilyen extrém mennyiség legyártására. Ezért lehetnek például egy-egy rövid időre üresek az áruházak polcai. De a pékeket és a kisebb, valamint nagyobb áruházakat is folyamatosan ellátjuk áruval. Ahhoz azonban, hogy ne legyenek üresek a polcok, fegyelmezett magatartás kell a vásárlók részéről is. Értsék meg, nem kell egy nap alatt fél évre elegendő mennyiséget felvásárolni, hisz akár kijárási tilalom esetén is lehet élelmiszerboltba menni – hangsúlyozta.

Tóth Zoltán szeretné továbbá felhívni a lakosok figyelmét arra, a halasi malom egy termelőüzem, ahol végfelhasználókat nem szolgálnak ki.

– Nagyon kérjük a lakosságot, ne járkáljanak be a telephelyre lisztvásárlási szándékkal, hanem keressék fel a város több pontján megtalálható viszonteladóinkat. Idegen személy egyébként sem léphet be az üzem területére, kizárólag munkatársaink, partnereink tartózkodhatnak bent, a megfelelő higiéniai szabályokat betartva – nyomatékosította.