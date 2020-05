Támad a levélbolha és a darázs Bács-Kiskun megyében

A megyében a kajszi termésének 70–100 százaléka veszett oda a kora tavaszi fagyos éjszakákon. A növényvédelmet azonban a termésüket teljesen elvesztett fákon is következetesen szükséges elvégezni a jövő évi szüret érdekében.

– A kajszit és az őszibarackot ez idő tájt elsősorban a moníliás hajtáselhalás ellen kell kezelni, valamint a fiatal levelek megóvásáról gondoskodni. Ugyanez vonatkozik a virágzó szilvára is. Másrészt a szilva virágaira most rakja petéit a poloskaszagú szilvadarázs. Ragacsos fogólapokkal ellenőrizhetjük a rajzását, és ha esnek a csapdába darazsak, azonnal védekezni kell ellenük, de természetesen csakis méheket kímélő vegyszerekkel – hallottuk Szabó Balázs nagykőrösi növényvédelmi mérnöktől.

– A cseresznye és a meggy fagyok után megmaradt termése akkor érhet majd be egészségesen, ha virágzáskor többször kezeljük a moníliás virág- és hajtásfertőzés ellen felszívódó és kontakt készítmények kombinációjával. Az időjárás csapadékosra fordulása esetén, sziromhullás után is meg kell ismételni a kezelést. Az alma- és a körtevarasodást okozó gomba spórái a száraz időjárásban is terjednek a fákon, csapadékos időjárásban pedig rohamosan fertőz a kór. A felmelegedés a lisztharmatfertőzést gyorsítja, különösen azokban az ültetvényekben, ahol a tavalyi fertőzött vesszők esetleg a fán maradtak.

– Aggodalomra ad okot a körtelevélbolha szaporodása is. Sok petét lerakott a rovar, sőt, a lárvák is megjelentek. Almafákon látható a vértetű jelenléte. A vattaszerű képződmények a fák gyökérnyakának környékén és a vesszőkön a kártevő jelenlétére utal. Igazán hatékony kezelést ilyentájt a még kis felületű lombozaton lehetséges elvégezni. A szőlő fakadásának idején célszerű a levélatka és a gubacsatka elleni védekezés kéntartalmú gomba- és atka­ölő készítményekkel – ajánlotta Szabó Balázs növényvédelmi mérnök.