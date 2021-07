Százakat támogattak az álláskeresésben Kalocsán

Rengeteg embernek talált munkát a solti központtal működő foglalkoztatási konzorcium.

A Kalocsai Járási Foglalkoztatási Paktum konzorciumvezetőjeként tartotta meg ötödik partnerségi fórumát Solt Város Önkormányzata pénteken, a Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara kalocsai kirendeltségének előadótermében. A Helyi foglalkoztatási együttműködések címmel rendezett eseményen beszámoltak a közel 300 millió forintos, állami és uniós finanszírozású projekt elmúlt közel négy évéről, valamint szóba kerültek a régió fejlődési lehetőségei is, összefüggésben a foglalkoztatás növelésével.

– Az volt az alapterv, ami szerintem nagyon jó gondolat, hogy a még parlagon heverő munkaerőt is be tudjuk építeni a mai modern világba – summázta kérdésünkre Németh István solti polgármester. Hozzátette: a foglalkoztatás növelését, piacképes munkaerő megteremtését célzó fórumok és közvetlen segítségnyújtások mellett a régió neves vállalkozásai számára is szerveztek témába vágó előadásokat, hogy azok vonzóvá tehessék magukat, mint munkahelyeket.

A programba egyébként 198 álláskeresőt sikerült bevonni, közülük – a tervezett 91 főt jócskán túlteljesítve – 120-an kaptak munkát, és 119-en még a támogatás elnyerése után fél évvel is ugyanott dolgoztak, ahová a konzorcium bejuttatta őket,

magyarán, a támogatás lejárta után is igényt tartott rájuk a cég. A városvezető hangsúlyozta: bár a többéves munka idén ősszel véget ér, reméli, hogy Solt lehetőséget kap a folytatásra, mert a projektet általános elégedettség övezte.

– Több fejlesztési zóna is van Magyarországon, az egyik a mi környékünk – emelte ki előadásában a Közép-Duna Menti Kiemelt Térségre utalva Font Sándor, aki maga is tagja az ezzel kapcsolatos munkákat irányító tanácsnak. Az országgyűlési képviselő kiemelte: teljesen újszerű megközelítésben törekednek arra, hogy szinkronizálják a Duna két partján fekvő települések fejlesztési igényeit. Ehhez sokféle szempontot vesznek figyelembe, az oktatástól a szolgáltatásokon és kultúrán át a sportig, de felmérik az egyes régiók mezőgazdasági és ipari jellegzetességeit is, majd mindezek ismeretében készítenek fejlesztési terveket, benne nyilván munkahelyteremtési koncepciókkal.