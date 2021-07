Sokan újra termőre fogják az éveken át elhanyagolt konyhakerteket

A földművelési szokások változását leghamarabb alighanem a kisgépszervizek szerelői veszik ­észre. Ez idő tájt úgy látják, mind többen rendezik újjá az évekig elhanyagolt zöldséges- és gyümölcsöskert­jeiket.

Valaha több mester gyakorolta a kerti gépek szerelését, ám ahogy sorra hagyták el az emberek egyre kevesebb hasznot adó zártkertjeiket, úgy fogyott el lassan a javító kapacitás is. Napjainkban Nagykőrösön csak egyetlen hivatalosan jegyzett kisgépes szakszervizről tudunk: Papp László kereken 30 éve működő műhelyéről. Zömmel az ottani egyetlen szakemberre hárul több száz helyi zártkert kisgépeinek reparálása. Ráadásul úgy tűnik, mind többen térnek vissza a kertműveléshez, tehát munkája egyre csak szaporodik.

– Minden jel arra vall, hogy érdemes ismét művelésbe venni a kiskerteket. Több okból is. Nagyon megdrágultak a termények a piacokon, másrészt pedig kinek-kinek a saját termése ízlik legjobban. A változásokat abból látom, hogy sok kamrából, padlásról előhúzott régi gépet hoznak a műhelybe felújításra, mert használni akarják azokat.

Úgy gondolják, amely gép bírta a strapát régen, az működik majd javítás után is.

Ebben igazuk van, sok régi márkához találhatók még alkatrészek, többségüket kiváló állapotba lehet hozni. Ez a megoldás biztonságosabb, mint olyan olcsó gépet vásárolni, amelyekhez nemcsak az alkatrészek hiányoznak, de még a szervizszolgáltatás is – sorolta Papp László.

A háztartás ellátásához vagy a piacra való kiskerti termesztés még inkább vonzó lehet akkor, ha minél kevesebb erőfeszítéssel végezhető a földművelés és főleg nem kell hozzá gépszerelői tudás.

– Bizony, sokan egy motorgyertyát sem tudnak megtisztítani, de nincs is kedvük hozzá. Ezért igen népszerűek az elektromos gépek, szinte minden munkához kaphatók már akkumulátorral működők. Nos, ezek a gépek több vonatkozásban elmaradnak a robbanómotorosak mögött, de kétségkívül kényelmesebbek. Mivel nagy kultusza van a díszkertek építésének is, a szervizeket igen megterheli a növekvő gépállomány. Onnan tudom, hogy például hozzám még Bács-Kiskun megyéből is hoznak javítani valót. Ráadásul a szervizelési igény a működő gépek esetében is gyakoribb. A kertművelők úgy látják, érdemes megfizetni egy-egy tavaszi vagy őszi gépvizitet. Természetesen minden műhely csak akkor tud teljes értékű karbantartást adni, ha legalább két feltételt teljesítenek a felhasználók. A legfontosabb az, hogy márkás gépeket vásároljanak és a legjobb minőségű üzemanyaggal működtessék. Akik pedig a használati utasítást is betartják, ritkábban szorulnak a szerelők munkájára.