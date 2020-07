Sokan termelési kultúrát váltanának

Csak ott telepítsen valaki erdőt, ahol érdemes. Soltvadkerten egyre több gazda foglalkozik azzal a gondolattal, hogy termelési kultúrát vált. A szőlőt kivágja, és helyette erdősít. Ennek a veszélyeire hívta fel a figyelmet a legutóbbi soltvadkerti önkormányzati ülésen Zsikla Győző városatya.

Mint mondta, a pályázati támogatás ugyan szép összeg, de nem biztos, hogy érdemes igénybe venni. A száraz, homokos talajon és az aszályos időjárásnak köszönhetően a csemeték ugyanis kipusztulnak. Mindannyiszor újra kell azokat ültetni, amíg megfelelően meg nem gyökereznek. Csak oda érdemes ültetni, ahol a régi öregek fásítottak. Zsikla Győző hozzátette: érti, hogy a tavalyi rossz szőlőfelvásárlási árak miatt sokan elkeseredtek, de a szőlőn kívül lehet zöldséget vagy gyümölcsfákat is telepíteni. Akinek nem fagyott el a cseresznyéje, 800–900 forintért adja a piacon, azaz idén jó haszonra tehet szert.

A városatya arra is felhívta a figyelmet, hogy különböző tanulmányok születtek azzal kapcsolatban, miszerint bizonyos fák, így a nyárfa vagy akár az akác, kimondottan káros a térségben. Ezek ugyanis kiszippantják a vizet a talajból, és főleg a szomszédos szőlős területeken erősítik az aszályt. Így csökkentik a terméshozamot és a szőlő minőségét is.

Zsikla Győző megjegyezte, ha valaki erdősít, csak a hatóság engedélyével hasznosíthatja a kitermelt fát, továbbá kötelezhetik a tarvágásra és az újratelepítésre. Mint mondta, az erdők nemcsak az aszályt erősítik, de a fagyot is odavonzzák az adott területre.

A képviselő szólt a zöldszüretről is. Elmondta, akik beadták az igényeiket, dönthetnek úgy is, hogy visszavonják azt. A pincészetek kijöttek az idei árakkal, amelyek kedvezőbbek, mint a korábbi évben volt. Ha valaki úgy látja, hogy haszonnal fog szüretelni, akkor inkább termelje meg a szőlőt – javasolta a városatya.