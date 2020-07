Segítik Baján a vállalkozókat

A Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara bajai kirendeltsége a leendő egyéni vállalkozóknak nyújt segítséget július elsejétől a TEÁOR-szám kiválasztásában.

A kormányablaktól került át a szolgáltatás a kereskedelmi kamarához. Az első lépés a vállalkozás megalapításához a megfelelő TEÁOR-szám kiválasztása, a következő pedig ennek bejelentése a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz, ahonnan megkapják a vállalkozás adószámát. Amint ez megvan, bejegyzik az egyéni vállalkozást.

A webes ügysegéden keresztül a könyvelők is bejelenthetik a TEÁOR-számot. Ez a folyamat már elindult, érdeklődnek az ügyfelek, tudtuk meg Györökné Mészáros Eszter fiókvezetőtől. Azt is elmondta, hogy szintén nagy érdeklődést tapasztalnak a Széchenyi Kártya különböző konstrukciói iránt is, melyekkel a vírusválság nyomán kialakult helyzetben a vállalkozásoknak segítenek.