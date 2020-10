Saját vállalkozásba kezdtek a lakiteleki tanulók

Az országban egyedülálló kezdeményezésként valósult meg az úgynevezett Színes Kert a Lakiteleki Eötvös Loránd Általános Iskolában. A projekt sikerét bizonyítja, hogy számos elismeréssel jutalmazták már. A mentorkertté előléptetett Színes Kert az Agrárminisztérium és az Iskolakertekért Alapítvány támogatásának köszönhetően nemrég egy Színes Házzal is gazdagodott.

Az Eötvös általános iskolába érkező diákokat, tanárokat és vendégeket csodálatos színes kert fogadja a kapuban. A kertben elsősorban festőnövényeket termesztenek, de megtalálhatóak benne gyógy- és fűszernövények, gyümölcsök és zöldségek is. Az úgynevezett Színes Kert Szelesné Kása Ilona vizuális- és környezetkultúra-tanár kezdeményezésére, egy mintaprojekt keretében valósult meg. Ez a kert nem egy hagyományos iskolakert, itt ugyanis elsősorban festőnövényeket termesztenek. A kert kialakítását a művészetek felől közelítették meg, és az országban egyedülálló kezdeményezést ma már több iskola is átvette – tudtuk meg az ötletgazdától, akit arról kérdeztünk, hogy miért épp a festőnövényeket választották.

Szelesné Kása Ilona elmondta, amikor nem tanít, akkor tojásfestéssel foglalkozik. A tojások díszítéséhez pedig festőnövényeket használ. Mivel ezeket a mai emberek már nem igazán ismerik, mindenképpen szerette volna a gyerekekkel megismertetni – nyilatkozta. Hozzátette, a kert létrehozásának fő célja azonban az volt, hogy a diákokat egy vonzó, sokrétű közösségi programmal cselekvésre ösztönözzék. A festőnövényes kert létrehozása, közös művelése, a hozzájuk kapcsolódó kézműves alkotótevékenységek nagyon népszerűek a gyerekek körében. Nemcsak a tanévben, de a nyári szünetben is szívesen gondozzák a kertet.

A festőnövényekből tintát készítenek, amit a vizuális­kultúra-órákon, a szakköri foglalkozásokon és a nyári táborokban használnak fel – sorolta a tanárnő. Elmondta azt is, hogy a diákok a növények gondozásán túl komposztálnak, mulcsoznak, biológiai növényvédelmet folytatnak, szürkevízzel locsolnak, illetve még a kertben élő madarakra, rovarokra is odafigyelnek, ezért a madárbarát kertbe etetőket, odúkat és rovarhoteleket is kihelyeztek. Szelesné Kása Ilona arról is beszámolt, hogy a Színes Szakkör tevékenységnek új lendületet adott mentorkertté válásuk. Bátran fogtak bele a Színes Kert Diákvállalkozásba is, melynek törvényi hátterét és támogatását a Junior Achievement Magyarország Alapítvány biztosítja. A diák­vállalkozás célja a kertben termett festő- és egyéb növények feldolgozása – mondta el a tanárnő.

A gyerekek hatalmas lelkesedéssel vágtak bele a gazdálkodásba, a termékfejlesztésbe, a marketing kidolgozásába, a logó megtervezésébe. Termékpalettájukon szerepel már saját logós póló, textiltáska, papírsárkány, levendulaszörp és madáretető is. Ezeket jótékonysági eseményeken, a helyi piacon árusítják, így a diákvállalkozásnak van hivatalos bevétele, amiről bizonylatot is kiállítanak. Szelesné Kása Ilona szerint a diákvállalkozás lényege, hogy játékos formában a felnőtt életre készítse fel a gyerekeket.

A Színes Szakkör példaértékű munkáját elismerve az Agrárminisztériumtól és az Iskolakertekért Alapítványtól egymillió forint támogatást kapott az iskola. Ebből építették fel a kertben azt a Színes Házat, ami kültéri tanteremként és szerszámtárolóként szolgál. A faház a Modern Home Kft. kivitelezésében és jelentős támogatásával valósult meg. Az elkészült Színes Házban, ha az időjárás engedi, tanórákat tartanak, de a gyerekek szívesen töltik ott a szüneteket is.