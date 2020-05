Párátlanítóval az egészségünk megőrzése érdekében

Ahogyan az közismert tény, a párás levegőjű otthonok számos kellemetlenséget okozhatnak az ott élő család számára. A magas páratartalom kedvező táptalajat biztosít a különféle mikroorganizmusoknak, amik kedvezőtlen hatással bírnak egészségünkre. Párátlanításra fel!

A magas páratartalommal bíró levegő támogatja a különféle kórokozók, atkák, gombák elszaporodását. Ezek egyrészt esztétikai problémát jelentenek, de nem elhanyagolható az egészségre gyakorolt negatív hatásuk sem. Gondoljunk például a penészre, mely elég, ha csupán kis fal felületen megjelenik, mégis jelentős egészségügyi kockázatot jelent (például különféle légúti megbetegedéseket idéz elő).

A párátlanítás ma már rendkívül egyszerű, érdemes hát nem félvállról venni ezt a kérdést.

Szellőztetés

Természetesen a leginkább kézenfekvő megoldás ilyenkor a lakás megfelelő rendszerességgel való szellőztetése. Bármilyen egyéb eszközt vessünk be, a szellőztetés akkor is fontos marad, még a hideg időben is elengedhetetlen, hogy megfelelő légmozgást biztosítsunk otthonunkban és támogassuk a levegő cserélődését.

Melegebb évszakokban a legtöbb otthonban tárva-nyitva vannak az ablakok, és ennek megfelelően ilyenkor a szellőztetéssel akár a páratartalom is normalizálódik. Hidegebb évszakokban is érdemes ugyanakkor ügyelni a szellőztetésre, és meghatározott időnként, akár csak kisebb időszakokra kinyitni az ablakokat.

Párátlanítók

Az otthonok páratartalma sok mindentől függ. A szükségesnél magasabb páratartalmú lakásokban rengeteg negatív következmény léphet fel, ezért elengedhetetlen odafigyelni a párátlanításra.

Egy bizonyos pára szint felett nem feltétlenül lesz elegendő a szellőztetés akkor sem, ha rendszeresen végezzük azt. Ilyenkor érdemes segítségül hívni a technikát és a különféle párátlanító készülékeket.

Ezekkel a készülékekkel az emberi szervezet számára ideális szinten, azaz kb. 50%-on tarthatjuk a levegő nedvességtartalmát.

Fontos, hogy odafigyeljünk erre, és rendszeresen ellenőrizzük a pára jelenlétét, hiszen akár helyiségenként is eltérő lehet annak mértéke, illetve az igényeink is különbözőek lehetnek. A gyerekeknek például érdemes magasabb páratartalmú levegőt biztosítani, így az ő szobájukban különösen nagy figyelmet kell szentelnünk a rendszeres szellőztetésre, hogy megelőzzük a nem kívánt mellékhatásokat.

Mit okoz a sok pára?

Ahogyan már említettük, a nem megfelelő páratartalom melegágya lehet a különféle megbetegedéseknek. A kórokozók széles palettája jelenhet meg, penészedhetnek a falak, és bizony az atkák is jobban érzik magukat a magas páratartalmú levegőjű lakásokban.

Ráadásul a nagy pára következtében az ablakok is könnyebben “izzadnak”, így végül a nyílászáró körüli falfestés vagy tapéta, de akár a parketta is kárát láthatja ennek.

A párátlanítók használata ma már nem luxus, hiszen már egészen olcsó termékeket is találhatunk a piacon. Fontos, hogy a választás során a lakásunk és saját igényeinket is számba vegyük, és ennek megfelelő döntést hozzunk. A közel normális páratartalmű helyiségekbe elegendő lehet egy kedvezőbb árfekvésű párátlanító készülék, de elképzelhető, hogy olyan otthonban élünk, ahova érdemes magasabb árú terméket választani.

Bárhogy is döntsünk, érdemes szem előtt tartani az egészségünket és annak megőrzését. A párátlanítók nagymértékben hozzájárulnak egészségmegőrzésünkhöz.