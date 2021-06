A bölcsészkar helyett a sajtkészítést választotta Szekeres András

A tejtermelés az agrártermelés nehézipara. Akkor lehet jól megélni belőle, ha a tejből ízletes termékeket készítenek, és azt maga értékesíti a termelő. A Soltszentimrén élő Szekeres András nemcsak a családjának, de még két kollégájának is munkát ad.

Minden település jövője attól is függ, hogy van-e elegendő megfelelő munkalehetőség az adott községben. Soltszentimréről sokan ingáznak naponta. Többen Kecskeméten a nagyobb gyárakban találtak munkalehetőséget. A faluban nem sok a munkahely, a kisebb munkaadók egyike Szekeres András, aki tejtermék-előállító családi vállalkozást visz évek óta. Harmincöt magyar tarka tehenet gondoz évek óta a gazda, szülőfalujának a jövője is érdekli, képviselő is egyben.

Évekkel ezelőtt jó érzékkel ismerte fel, hogy a nyers tej értékesítéséből nehéz megélni, ezért úgy döntött, hogy azt feldolgozza. A tejföl, a túró, a joghurtok és a sajtok egy részét a kereskedőnek értékesíti, a másik felét ő, a munkatársaival árusítja.

Így az egész vertikum a kezében van. Az alapanyag-termelésből, a feldolgozásból és a kereskedelemből kinyerhető haszon is a vállalkozásnál marad. Mint mondta, sosem gondolta, hogy élelmiszer-előállításból fog megélni.

Abbahagyta az egyetemi tanulmányait és inkább a tejgazdaságban dolgozik

– A szüleim évtizedek óta tejtermeléssel foglalkoznak, én és két húgom ebben nőttünk fel. Amióta elbírtuk a vasvillát, azóta dolgoztunk. Aki állatot tart, annak nincs ünnepnapja vagy hétvégéje. Édesapám mindig is mondta pont ezért, tanulj, ne ebből a kemény munkából kelljen megélned. Kecskeméten a református gimnáziumban végeztem, Debrecenben az egyetemen folytattam a tanulmányomat, anglisztikát tanultam. Engem azonban nem tudott lekötni, hazatértem. Dolgoztam az akasztói Halascsárdában, majd 2014–15 során gondolkoztam, hogy belevágok az agrárgazdálkodásba. A kormány gyakran kommunikálta, hogy támogatják a fiatal gazdákat. Ebben láttam fantáziát – mondta Szekeres András. Egy ideig a szüleinél dolgozott a tejgazdaságban, majd úgy döntött, hogy saját lábra áll.

A szüleivel 80 állatot tartanak

Egy fiatal gazdák számára kiírt pályázaton vett részt 2016-ban. Állami földhaszonbérletet is nyert, a támogatást az állatállományra költötte. A kérdés az volt, hogy milyen állatot érdemes vásárolnia. A holstein–fríz fajta jószág kiváló tejhozammal bír, de ő inkább a magyar tarka mellett döntött, tíz vemhes üszőt vásárolt. Akkor a kormány támogatta idehaza az őshonos állatok tartását, a magyar tarka pedig annak számít. Ma már a szüleivel együtt 80 állatot tartanak. Az állomány csaknem a fele az övé, mondta. Ma a tejet a családi közös nagy hűtőben tárolják. Ebből annyit dolgoz fel, amennyi termékre a piacnak szüksége van. Ha kimarad, akkor a többit egy felvásárló viszi el. A feldolgozást a családi háza mögött lévő melléképületben alakította ki, szintén egy pályázat támogatásával. Ez akkor történt, amikor a nyugat-európai, a lengyel és a szlovák tej elárasztotta az országot 2016 környékén. Akkor 30 forinttal esett a tej felvásárlási ára. A kedvező pályázati elbírálás után 2018-ban sikerült megépíteni a tejfeldolgozót, és rögtön elindult a termékgyártás.

Különböző ízesített joghurtokat is készítenek

Túróval és joghurttal kezdtük a feleségemmel. Figyeltük a vásárlói igényeket, meghallgattuk a visszajelzéseket. Kiskőrösön, Szabadszálláson és Izsákon árusítottunk, közben egy pohárszegély-hegesztőt is vásároltunk, hogy a később továbblépjünk. Az akkor, jó döntésnek bizonyult. (Így sokkal biztonságosabban lehet csomagolni a termékeket. Mint mondta, a jövőbe fektetett be, de akkor, amikor így határozott, nem tudta, hogy mi lesz a döntésének az eredménye.) A vásárlók időközben visszajelezték, milyen ízekre van igény, és ez alapján állítottuk össze a recepteket. Ma a kereskedőknek adunk el, illetve magunk is értékesítünk. A családi vállalkozás ma már a natúr mellett hatféle ízesítésű joghurtot gyárt, készítenek vajat, tejfölt, túrót, vaníliás krémtúrót, gomolya és parenyica sajtokat is.

A jövőben azt tervezik, hogy félkemény trappista és óvári jellegű sajtokat is gyártanak majd. Ezt a tervet egy következő pályázat eredményeként tervezi megvalósítani Szekeres András.

A családi vállalkozásban rajta és a feleségén kívül még két alkalmazott segít be. Izsákon, Kunszentmiklóson, Szabadszálláson, Kiskunhalason a piacon, Kecskeméten a piaccsarnokban árusítanak minden héten. Szekeres András arra számít, hogy nyílnak az új agrárpályázatok, hogy bővíteni tudja a termelését uniós pályázat segítségével. Erre jó esélye nyílik a következő hét évben.