Naposkacsákat ajánlott fel egy adományozó a halasiaknak

Heti 400-500 darab naposkacsa szállítását ajánlotta fel egy adományozó a halasiaknak – tájékoztatta hírportálunkat Kuris István László, a város alpolgármestere. Mint megtudtuk: az apró szárnyasok heti rendszerességgel érkeznek majd és az első szállítmányt március végére várják.

– Alighogy megjelent a lehetőségről szóló felhívás, máris sokan igényeltek a kacsákból – mondta el az alpolgármester, akitől azt is megtudtuk, hogy az adományozó kérte a névtelenséget. A madarakért kiskunhalasiak mellett, a város környékén is jelentkezhetnek, akik vállalni tudják a kacsák felnevelését. Kuris István László hozzátette: azok jelentkezését is várják, akik nagyobb tételben, például bértartásban vállalnák a felnevelést olyanokat kisegítve, akik helyet nem, de takarmányt tudnának biztosítani a kiskacsák neveléséhez.

A naposkacsákat hétfőtől-péntekig 9-11 óra között, kizárólag a 06-77-523-163-as telefonszámon lehet igényelni. A szárnyasok kiszállításáról még egyeztetnek.