Nálunk a vállalkozói képzés és a targoncavezetői tanfolyam is igényelhető

Új munkahelyre való jelentkezéskor, valamint a meglévőn magasabb szintre jutáshoz előnyös, ha a munkavállaló rendelkezik különleges szaktudással.

Cégünk már harminc éves tapasztalattal rendelkezik a különféle vállalkozói képzés szervezése és megvalósítása terén, amennyiben Önnek szüksége lenne mondjuk targoncavezetői tanfolyam elvégzésére, forduljon hozzánk és meg fogja találni a számítását! Az alkalmazásunkban álló tanárok mind felsőfokú képzéssel rendelkeznek, némelyek több szakirány terén is szereztek magas fokú képesítést.

A targoncavezetői tanfolyam és más jellegű képzések is intézményünk keretein belül az országban egyedülálló módon szimulátor bevetésével történik, ezáltal könnyebbé válik a gyakorlati ismeretek megszerzése. A vállalkozói képzés árában benne van a tankönyvek biztosítása is, melyeket a kurzus teljes idejében a tanulóink rendelkezésére bocsájtunk. A sikeresen elvégzett targoncavezetői tanfolyam után kiállítunk egy dokumentumot, mely igazolja a vizsga letételét.

A jó hír az ezzel kapcsolatban, hogy egész Európa területén elismerik a képzést, így nemcsak hazánkban jelent előnyt ennek megszerzése. Magának a képzésnek az időtartama két hét és a meglévő munkahely mellett is kivitelezhető. Napjainkban már könnyű szerkezetű és vezethetőségű targoncák vannak leginkább forgalomban, a velük végzett munkafolyamat minden esetben könnyebb, mint a kézzel történő rakodás. Ebből kifolyólag nemcsak a ranglétrán való haladást jelentheti egy targoncavezetői tanfolyam megléte, hanem kényelmi szempontból is jelentős az értéke.

Továbbá a kurzus folyamán elsajátíthatóak a biztonsági követelmények, melyek hiányában akár baleset vagy sérülés is történhet. A szerencsétlenség esélye a nélkülözhetetlen szervezési intézkedések tiszteletben tartásával minimálisra csökkenthető. A többi vállalkozói képzés is nemzetközileg elismert jelleggel bír, megéri elvégezni az esetlegesen szükségesnek ítéltet, ugyanis Európa-szerte növekszik többféle ágazatban is a szakképzett munkaerő iránti igény.