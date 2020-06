Mixer tanfolyam, barista tanfolyam Kecskeméten is a Bestmixer iskolában!

A Bestmixer iskola 10 éve várja a mixer és barista tanfolyam résztvevőit Kecskeméten, saját oktatási helyszínnel. Szeretnél Te is modern körülmények között, élvezhető szakmákat tanulni? Ha rövid időn belül szeretnél végzettséget és akár munkát is, akkor válaszd a mixer tanfolyamot, vagy barista tanfolyamot Kecskeméten is.

A kecskeméti mixer tanfolyam helyszínén egy tökéletesen felépített bárpult várja a tanulni vágyó fiatalokat. Minden felszerelést, alapanyagot és eszközt az iskola biztosít a Hallgatók számára, semmit nem kell beszerezned feleslegesen. Mivel ez egy gyakorlati szakma, nagyon fontos, hogy minél több koktélt el tudjon készíteni az órákon mindenki. A standard koktélokon kívül signature koktélok elkészítését is megtanulod a Bestmixer iskola mixer tanfolyamát, ami azért olyan egyedi, mert itt azt mutatjuk meg, hogyan tudsz Te saját magad egy teljesen új koktélt létrehozni. A Haladó mixer tanfolyam a következő lépcsőfok, ahol már különleges eszközökkel és prémium kategóriás termékekkel is találkozhatsz. Az oktatás időpontját sem döntjük el helyetted, mindig közösen beszéljük meg, úgy hogy mindenkinek jó legyen, szóval jelentkezz bátran! A kecskeméti barista tanfolyam nagyon népszerű lett az utóbbi években. Ennek oka a kávék és kávézók folyamatos fejlődésében rejlik. Most már nagyon sokan keresik a minőségi helyeket, és a jól képzett szakembereket. Nem elég már egyszerűen szólva vendéglátósnak lenni, a barista szakma mára egy teljesen különálló, széleskörű tudást megkövetelő szakma lett. A Bestmixer iskola barista tanfolyamán igyekszünk mindig a legújabb trendeknek megfelelő alapanyagokkal és technikai felszereltséggel oktatni, hogy a későbbi munkahelyeden ne érjen meglepetés. A kávé paletta is egyre színesebbé vált, már nem csupán presszó, cappuccino, vagy latte van, hanem ennél sokkal több, és nálunk mindet megtanulod elkészíteni. A Mester barista tanfolyam lehet a következő szint, ahol már az alternatív kávékészítési eszközökkel is dolgozhatsz. Megtanulod pl. mi az Aeropress, vagy French press, a Syphon és különleges, egyedi pörkölésű kávékat használhatsz, hogy a legváltozatosabb módokon tudj majd kávékat készíteni. A legjobb, legizgalmasabb tanfolyam a kávé rajongóknak! Ha kedvet kaptál a mixer tanfolyamra vagy a barista tanfolyamra, akkor válasz Kecskeméten is a Bestmixer iskolát!

Cím: Kecskemét Széchenyi tér. 14. 1055 Budapest, Nagy Ignác u. 19/A. [email protected] +36 20 612 1000 | 06 1 215 0574 Adószám: 23797819-2-41

Cégjegyzékszám: 01-09-978343

KSH szám: 23797819-8532-113-01