Minden dolgozó alapbére megmaradt a Mercedes-gyárban

A szakszervezetekkel kidolgozott megegyezésnek köszönhetően a gyár minden munkatársának alapbérét, valamint a 2018 végén kötött bérmegállapodás további elemeit is sikerült változatlanul megőrizni – közölte érdeklődésünkre a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft.

Pár nappal ezelőtt kérdeztünk rá, hogy a leállás miként érinti a munkahelyeket és a béreket a gyárban, ma megkaptuk a választ a vállalattól.

– A Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. célja továbbra is az, hogy a dolgozók munkahelyét és bérét lehetőleg hosszútávon biztosítani tudja. Emiatt különösen nagy a jelentősége annak, hogy a vállalatnak sikerült a VASAS és az MTSZSZ szakszervezetekkel közös megoldást találnia. A szakszervezetekkel közösen elért megállapodás a kecskeméti gyár valamennyi, több mint 4 400 munkatársa számára sikert jelent. Eredményeként alacsony szinten tartható a munkatársak egyéni pénzügyi áldozathozatala, és egyben továbbra is biztosítható számukra a stabil munkahely és a pénzügyi tervezhetőség. A VASAS és az MTSZSZ szakszervezetekkel kidolgozott megegyezés a Vakáció Juttatás egyszeri csökkentését foglalja magában, a bérezési csoporttól függő mértékben. Ezenkívül abban is megállapodtak a felek, hogy április hónapra, a gyártás leállásának időszakára az úgynevezett jelenléti bónusz nem kerül kifizetésre. Ezeknek a lépéseknek köszönhetően a Mercedes-Benz gyár minden munkatársának alapbérét, valamint a 2018 végén kötött bérmegállapodás további elemeit – az ideiglenesen bevezetett egy- illetve kétműszakos gyártás ellenére – sikerült a gyár újraindítását követően is változatlanul megőrizni. A munkaidőszámla a jelenleg alkalmazott munkaidőkeretben április 30-ával lezárul, és a megállapodás értelmében május 1-től egy új, 12 hónapos munkaidőkeret indul – írta érdeklődésünkre szerdán a Mercedes-Benz Manifacturing Hungary Kft.

Mint ismert, az autógyár is a legtöbb területen megszakította a munkát március 20-a, péntektől, a leállás többszöri kétszeri hosszabbítással április 27-tel bezárólag tart (információink szerint a karosszéria-üzem már csütörtökön elindul). Az elengedhetetlenül szükséges területek működését (mint például a veszélyhelyzeti munkavégzést) folyamatosan biztosították, ezeken a részlegeken a munkatársak létszámát minimálisra csökkentették.

A kecskeméti gyár április 28-tól, azaz jövő hét keddtől fokozatosan indítja újra termelését. Először egyműszakos munkarendben történik majd a munkavégzés.

– A felfutást ezt követően rugalmasan alakítjuk majd, így biztosítva a gyors reagálás képességét. A gyártás újraindításánál szigorú, minden munkatársra érvényes higiéniai és egészségvédelmi intézkedések kerülnek bevezetésre, a munkatársak védelme és a koronavírus terjedésének megelőzése érdekében. A vállalatvezetés folyamatosan figyelemmel kíséri az aktuális helyzetet és szükség esetén további intézkedéseket hoz – hangsúlyozta a cég.